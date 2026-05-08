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SIC sanciona a Constructora Bolívar con multa de $1.306 millones

La SIC sancionó a Constructora Bolívar por retrasos y publicidad engañosa en Buenavista Living, proyecto VIS de Bogotá con 2.044 viviendas y múltiples quejas.

  • Proyecto Buenavista Living, en Bogotá, fue sancionado por la SIC tras hallazgos sobre retrasos y publicidad engañosa. FOTO COLPRENSA
    Proyecto Buenavista Living, en Bogotá, fue sancionado por la SIC tras hallazgos sobre retrasos y publicidad engañosa. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Constructora Bolívar Bogotá S.A. con una multa de $1.306 millones por vulnerar los derechos de consumidores en el proyecto de vivienda “Buenavista Living”, ubicado en Bogotá.

La decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor luego de una visita de inspección realizada el 22 de octubre de 2024 y tras analizar cerca de 30 quejas presentadas contra la constructora.

Según la entidad, la investigación encontró incumplimientos en las fechas de entrega de apartamentos del proyecto VIS, así como publicidad engañosa sobre las características de las viviendas ofrecidas.

La SIC señaló que la constructora modificó en al menos tres ocasiones las fechas de entrega inicialmente prometidas a los compradores, afectando las expectativas de los clientes y alterando la fecha de escrituración.

Ese cambio tenía implicaciones directas sobre el precio final de los inmuebles, debido a que se trataba de viviendas de interés social (VIS), categoría que depende de topes regulatorios.

Información confusa

La Superintendencia indicó que las piezas publicitarias utilizadas para promocionar “Buenavista Living” contenían información “insuficiente, confusa e inoportuna”.

De acuerdo con la autoridad, la publicidad tenía la capacidad de inducir a error a los consumidores sobre la naturaleza de los inmuebles ofertados.

Uno de los puntos centrales de la investigación fue que no se informó de manera clara que el proyecto correspondía a viviendas VIS.

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En el comunicado oficial, la SIC afirmó que la decisión busca “reafirmar su compromiso en la protección de los derechos de los consumidores en el sector vivienda”.

La entidad también recordó que contra la resolución proceden recursos de reposición y apelación.

¿Qué respondió Constructora Bolívar?

Tras conocerse la sanción, Constructora Bolívar defendió su actuación y aseguró que el proyecto mantiene avances significativos en construcción y entregas.

La compañía informó que “Buenavista Living” está conformado por 2.044 unidades de vivienda y que el proceso de escrituración y entrega comenzó en abril de 2025.

Según la constructora, a la fecha ya han sido entregadas 1.361 unidades, equivalentes al 66% del total del proyecto, mientras que el avance de obra alcanza el 90%.

Constructora Bolívar explicó que la investigación surgió por dos razones principales.

La primera corresponde a la reprogramación de fechas de entrega, que, según la empresa, obedeció a recomendaciones técnicas relacionadas con el sistema constructivo originalmente planteado.

La compañía indicó que dichas recomendaciones fueron emitidas por consultores suelistas y estructurales y que fueron acogidas en su totalidad.

La segunda razón fue la omisión de la condición VIS dentro de la publicidad del proyecto.

La constructora admite afectaciones y anuncia defensa jurídica

En su pronunciamiento, Constructora Bolívar aseguró que mantuvo una comunicación “constante, clara y proactiva” con sus clientes durante las etapas de comercialización, construcción y entrega.

La empresa reiteró además que respetará las decisiones de la autoridad y ejercerá su derecho de defensa en las instancias legales correspondientes.

“A nuestros clientes de Buenavista Living (...) les reiteramos nuestras disculpas y lamentamos cualquier afectación”, indicó la compañía.

La constructora también afirmó que ofreció la devolución del 100% de los recursos aportados a quienes decidieran desistir del negocio.

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