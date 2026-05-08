Petro pidió suspender órdenes de captura a 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos ‘Chiquito Malo’

El presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo. Entre ellas, la del máximo cabecilla, “Chiquito Malo”, y la de aquellos que tienen solicitudes de extradición. Esto, para facilitar su traslado a zonas de ubicación temporal el próximo 25 de junio.
Cabe recordar que “Chiquito Malo” asumió el mando de la organización tras la extradición a Estados Unidos de alias “Otoniel”, durante el gobierno de Iván Duque.
Se reitera que, en la resolución, revelada por Blu Radio, se abarcan órdenes con fines de extradición. Es decir, individuos solicitados por la justicia norteamericana que evadirían esta medida para movilizarse hacia puntos específicos de concentración, como la zona de distención del Caguán en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).
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