Consejo de Estado da vía libre al aumento del 23,7% del salario mínimo; revocó el fallo

El salario mínimo vital del Gobierno del presidente Gustavo Petro está más vivo que nunca. Esto luego de que la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó el auto del 12 de febrero que suspendió provisionalmente los efectos del decreto por medio del cual el Ejecutivo decretó un alza de 23,7% para el salario mínimo legal vigente para el año 2026.
“Negar la medida cautelar de suspensión provisional formulada por la parte demandante del Decreto 1469 de 2025 que fijó en 23% el porcentaje de incremento del salario mínimo para 2026 y las demás medidas solicitadas en el presente proceso”, se lee en el documento.