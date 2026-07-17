“No le tengo miedo a irme a voto limpio con el Centro Democrático”: Alfredo Deluque sobre la puja en Senado

Avanzan las negociaciones entre compromisarios y una fuerte disputa entre las principales fuerzas políticas, el senador del Partido de la U, Alfredo Deluque, sobre la Presidencia del Senado para el nuevo periodo legislativo.

Este viernes en la mañana, el senador Deluque, amigo personal del presidente electo Abelardo de la Espriella, dijo que “si el Centro Democrático quiere irse a voto limpio pues me he elegido cinco veces a voto limpio y no le tengo miedo a eso tampoco”.

La votación será oficialmente el 20 de julio durante la instalación del Congreso.

Este pulso representaría mucho más que un triunfo para el Partido de la U; realmente es el primer golpe sobre la mesa de que el presidente electo Abelardo de la Espriella pone las condiciones por encima de otros sectores como el Centro Democrático, que le apuesta a la candidatura del Honorio Henríquez al Senado.

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Según las cuentas preliminares, Deluque tendría el respaldo de una amplia coalición integrada por los 13 senadores liberales, los 9 conservadores, los 8 del Partido de la U, 8 de la Alianza Verde (sin Jota Pe Hernández), los 5 de Mira y Dignidad, los 2 de AICO y MAIS, los 7 de Cambio Radical, 4 de Salvación Nacional y los 3 de ASI.

Horas antes este viernes, Deluque publicó un largo mensaje en redes defendiendo su candidatura ante las críticas por haber apoyado iniciativas del gobierno Petro, Duque y Santos.

“Mi candidatura a la presidencia del senado es absolutamente legítima, democrática y respaldada por la mayoría de los partidos. En las reuniones de compromisarios hemos logrado hacer acuerdos de gobernabilidad con esa mayorías, pero también me he reunido con partidos y senadores de oposición quienes buscan simplemente que un presidente del senado les dé las garantías suficientes para ejercer sus derechos en la plenaria. La diferencia es que yo si lo hago de frente al país”, dijo el senador de La Guajira.

“Entiendo que esto pueda molestar a quienes están acostumbrados a hacer las cosas como SIEMPRE dentro de este escenario, aquellos que no han entendido que las elecciones pasadas marcaron un nuevo rumbo para la Patria, muy diferente al que promovieron en campaña los políticos tradicionales que con todo tipo de acuerdos, querían regresar al poder”, concluyó.