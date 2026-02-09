x

¿A propósito de Urrá, embalses en Colombia botan o no agua? Acolgen explica cómo operan en temporada de lluvias

En plena ola invernal, Acolgen explica por qué los embalses no botan agua, cómo operan bajo reglas estatales y su impacto en precios.

  • Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, gremio que agrupa a los generadores de energía. FOTO: Urrá y Acolgen
    Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, gremio que agrupa a los generadores de energía. FOTO: Urrá y Acolgen
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
bookmark

Las inundaciones que hoy golpean a Sucre, Bolívar, Chocó y Córdoba, además de subregiones como Urabá, Bajo Cauca y Suroeste de Antioquia, reactivaron un debate sensible: el papel de los embalses en plena temporada de lluvias.

En redes sociales, el presidente Gustavo Petro atribuyó parte de los daños a la operación de grandes hidroeléctricas, en particular Urrá, en Córdoba, e Hidroituango, en Antioquia.

Según el mandatario, las represas estaban “súper llenas” y, pese a una supuesta escasez de gas, estarían “botando agua gratuitamente de manera exageradamente dañina”.

Lea más: Sin pruebas, Petro señaló a embalses de Urrá e Hidroituango por crisis invernal en Antioquia, Chocó y el Caribe colombiano

Incluso pidió a las superintendencias investigar y acusó, sin presentar pruebas, al gerente de Urrá de mantener niveles por encima de lo permitido durante dos meses.

Estas afirmaciones se dieron días después de una visita técnica de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Su director, Carlos Carrillo, aseguró que había “pleno control” en el embalse.

Hasta ayer (4 de febrero), tres de las cuatro turbinas estaban generando electricidad y hay un control pleno de la presa; sin embargo, vamos a inspeccionarlos para garantizar que los planes de emergencia se estén dando”, dijo.

Fue enfático: “No existe riesgo en la presa. Eso quiero que quede muy claro”. Carrillo añadió que la central estaba controlada y que la generación se detuvo el día anterior.

Desde el 2 de febrero, la propia empresa Urrá había informado un aumento de descargas hacia el río Sinú para enfrentar caudales entrantes que superarían los 2.000 metros cúbicos por segundo.

Lea más: Con lluvias intensas y embalses en niveles altos: ¿bajará el precio de la energía en Colombia?

Cómo operan los embalses hidroeléctricos en Colombia: reglas claras y vigilancia estatal

Ante el cruce de versiones, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, gremio que agrupa a los generadores de energía, abrió un hilo explicativo con “precisiones técnicas y verificables”.

La dirigente gremial mencionó que el punto de partida es que los embalses destinados a generación no operan de forma arbitraria ni “botan agua gratuitamente”. Cumplen tres funciones esenciales, bajo reglas estrictas vigiladas por el Estado: regular los ríos, generar energía y reducir riesgos de inundación.

Cada embalse funciona de manera autónoma, según sus condiciones hidrológicas, ambientales y de seguridad. Gutiérrez aclaró que todos están sujetos a reglas oficiales, con planeación anticipada basada en pronósticos de lluvias, niveles seguros y demanda de energía.

No hay improvisación: la operación se programa con anticipación y se supervisa permanentemente”.

Lea aquí: “No queremos que pase lo mismo que en La Mojana”: gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, sobre la emergencia invernal

Vertimientos y seguridad: por qué descargar agua no es un capricho ni un negocio

Acolgen insiste en un punto que suele perderse en el debate público: verter agua implica dejar de generar energía y, por tanto, perder ingresos. “No existe incentivo económico para hacerlo. Los vertimientos no son decisiones discrecionales, sino obligaciones técnicas”.

Cuando un embalse alcanza su nivel máximo, según Gutiérrez, las descargas controladas son obligatorias por razones de seguridad. “No realizarlas pondría en riesgo la infraestructura y, sobre todo, la vida y los bienes de las comunidades aguas abajo”.

Por eso, la operación responsable de los embalses es, ante todo, gestión del riesgo. “La evidencia es consistente, una adecuada operación puede reducir la frecuencia de inundaciones en alrededor de 8% y la severidad de las crecientes hasta en 38%”, detalló la presidenta de Acolgen.

En Colombia hay ejemplos concretos. En la cuenca del río Sinú, el embalse de Urrá ha controlado más del 96% de las crecientes en los últimos 25 años, reduciendo el riesgo para la región, dijo Gutiérrez en su hilo de X.

A escala global, una investigación publicada en Nature Communications estima que la regulación de caudales por represas reduce entre 12% y 20% la población expuesta a inundaciones frente a escenarios sin control hidráulico hacia finales de este siglo.

Precio de la energía en Colombia: más lluvias, bolsa a la baja y uso del recurso hídrico

Otro de los señalamientos apunta a que se estaría “botando agua” para usar gas caro. Los datos contradicen esa narrativa, dijo Gutiérres. “En contextos de mayores aportes hídricos, el precio de la energía en bolsa ha mostrado una tendencia a la baja”, reflejando que el recurso disponible se está utilizando efectivamente para generar electricidad y reducir costos del sistema.

Agregó que el sistema eléctrico colombiano opera con criterios técnicos de confiabilidad, donde la generación hidráulica y térmica son complementarias, no excluyentes.

Por ejemplo, en 2025, el precio promedio de la bolsa fue de 245,8 pesos por kilovatio hora, por debajo del precio promedio de los contratos (298,9 pesos por kilovatio hora) durante el 78,63 % del tiempo.

En lo corrido de 2026, la diferencia es aún mayor, la bolsa promedia 213,2 pesos por kilovatio hora frente a contratos de 308,25 pesos, ubicándose por debajo en el 86,2 % del tiempo. En palabras simples, con más agua disponible, los generadores han producido más energía hidráulica y han contribuido a bajar los precios, no al revés.

Acolgen también puso sobre la mesa una aclaración: no toda el agua disponible puede transformarse en energía.

“La generación está limitada por la capacidad instalada y por restricciones técnicas, ambientales y de seguridad. Forzar la generación comprometería la estabilidad del sistema y la atención de escenarios futuros. Operar bien no es exprimir al máximo hoy, sino garantizar confiabilidad mañana”.

Además: Córdoba en alerta: lluvia de un mes en 24 horas deja ríos en situación crítica y crecen los desbordamientos

