Para mayor claridad, Registraduría modifica la tarjeta electoral de las consultas: así es el nuevo diseño

El diseño del tarjetón de las consultas del 8 de marzo cambió tras varias críticas de que la falta de recuadros podía hacerlo confuso, y ahora incluye los nombres de cada consulta en color rojo, separados por un recuadro de color negro, así como un cambio de logo para Mauricio Cárdenas. “Es muy intuitiva y no da lugar a errores al momento de tomar una decisión”, afirmó el registrador nacional Hernán Penagos, quien reiteró que los jurados de votación deberán informar a los ciudadanos de la existencia de la consulta, pero serán los votantes quienes decidan libremente si desean ejercer ese derecho.

“La tarjeta electoral de las consultas no será entregada por los jurados de votación. El jurado deberá informar de la existencia de ella y el ciudadano decide si votarla o no”, sostuvo Penagos. El funcionario agregó que en el nuevo diseño “puede observarse de manera muy precisa la foto de los candidatos y las candidatas, pero además el nombre de cada consulta para identificar los integrantes de las consultas que se propusieron el pasado viernes, que fueron tres”. A su vez, el jefe del ente electoral recordó que solo se puede votar una única vez, es decir, por una sola consulta, ya que hacerlo en más de una ocasión anula el voto.

¿Cómo quedó el orden del tarjetón?

Así quedó el tarjetón de las consultas del 8 de marzo. Foto: Cortesía

El orden se definió en un sorteo realizado el pasado viernes 6 de febrero que contó con la participación de los representantes de los organismos de control, partidos y movimientos políticos, coaliciones y grupos significativos de ciudadanos. Allí se definió la posición de las consultas y los precandidatos, que quedó establecida así: En la posición uno está la “Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación”, en la que participan Claudia López y Leonardo Huerta, ubicados en ese respectivo orden. En la posición dos o segmento intermedio están los nueve aspirantes de la “Gran Consulta por Colombia”, organizados al azar. Allí están Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo. Finalmente, en la posición tres, en la parte inferior del documento, estará la consulta del “Frente por la Vida”, bloque que presenta cinco opciones para el electorado. Héctor Pineda, Edison Torres, Roy Barreras, Martha Bernal y Daniel Quintero serán las opciones por este lado.

No es la primera modificación