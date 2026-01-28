No solo es el dólar: el euro cae 10% en seis meses, ¿cómo sacarle el ‘jugo’ en Colombia?

Mientras la atención del mercado cambiario en Colombia suele concentrarse casi exclusivamente en el dólar, el comportamiento reciente del euro empieza a reclamar un lugar propio en la conversación económica. En los últimos seis meses, la moneda europea se ha depreciado cerca de 10 % frente al peso colombiano, al pasar de niveles cercanos a los $4.850 a cotizaciones alrededor de los $4.390, de acuerdo con datos de Investing, con corte a este miércoles. Todo esto va más allá de la cifra, pues tiene implicaciones directas para quienes planean viajar a Europa, diversificar su ahorro o proteger su patrimonio en moneda extranjera. La tendencia muestra un euro que, aunque con episodios de volatilidad, ha mantenido una trayectoria descendente frente al peso durante el segundo semestre del año pasado y el arranque de 2026. En ese periodo, la divisa europea incluso tocó mínimos cercanos a los $4.300, niveles que no se veían desde hace varios meses. Para el mercado local, este ajuste no responde a un debilitamiento estructural del euro, sino a un fortalecimiento relativo del peso colombiano en el contexto global.

Así lo explicó Juan Carlos Velásquez, líder de Tesorería en Littio, quien señala que la apreciación del peso no ha sido un fenómeno exclusivo frente al dólar. “Este comportamiento se explica principalmente por el diferencial de tasas de interés entre el Banco de la República y el Banco Central Europeo, un margen que ha favorecido el posicionamiento de la moneda local frente a la moneda europea”, afirmó. También le puede interesar: Dólar en Colombia sigue bajando y tocó los $3.610 este miércoles, ¿cómo sacarle provecho? En otras palabras, mientras en Europa las tasas han venido ajustándose a la baja, Colombia mantiene niveles más altos, lo que atrae flujos de capital hacia el peso. Para Velásquez, el euro merece mayor atención dentro de las decisiones financieras de los colombianos. “Depender únicamente de una divisa expone el patrimonio a los movimientos de una sola economía. Al pertenecer a una zona económica que ha mostrado estabilidad y solidez, el euro permite equilibrar el portafolio y mitigar la volatilidad”, explicó. La caída reciente, lejos de ser una señal de alarma, abre una ventana para pensar en diversificación. Le puede interesar: Usuarios de Nequi podrán recibir dólares y euros en su cuenta, ¿cómo funciona el nuevo servicio?

Euro se fortalece frente al dólar, pero pierde terreno frente al peso colombiano

Desde una mirada académica, el investigador económico Luis Fernando Ramírez introdujo un matiz vital en la lectura del fenómeno: el euro no se ha debilitado frente al dólar, sino que, por el contrario, se ha fortalecido. “Normalmente el diferencial euro-dólar era de 1 a 1,10. En este momento el euro vale 15% más que el dólar. Lo que pasa es que, para Colombia, como nuestro punto de referencia es el dólar, al caer el dólar también baja el euro”, señaló. Es decir, el ajuste del euro frente al peso colombiano es, en buena medida, un reflejo de la depreciación global del dólar. Lea más: Estos son los mejores países para ser nómada digital y optimizar sus finanzas en el camino

Un euro más barato: alivio directo para viajeros y compradores en Europa

La divisa europea retrocedió cerca de $460 en seis meses, un movimiento que abarata viajes y compras en Europa para los colombianos. FOTO: GETTY

Este contexto es especialmente relevante para quienes están planeando viajar a Europa en 2026. Por todo lo anterior, viajar por estos días al Viejo Continente resulta más barato que hace seis meses, no solo por el tipo de cambio, sino porque muchos de los gastos cotidianos —hoteles, transporte, alimentación y actividades culturales— se pagan directamente en euros. En términos prácticos, quien hoy cambia 1.000 euros necesita alrededor de $460.000 menos que a mediados del año pasado. “Este beneficio se siente especialmente en alojamiento y alimentación, que suelen llevarse la mayor parte del presupuesto”, señaló Velásquez. Además, una tasa de cambio más favorable abre la posibilidad de mejorar la experiencia: hoteles de mejor categoría, restaurantes más variados o recorridos adicionales. Ramírez coincidió en que el momento es favorable para los viajeros. “La conversión y la estadía resultan más económicas, y las compras en países europeos salen más favorables”, precisó. Incluso, añade que este escenario beneficia a quienes importan productos europeos de alto valor, como joyería, perfumería o prendas de marcas de diseño italiano y francés, sectores en los que Europa mantiene una clara especialización. De hecho, según cifras de Anato uno de los destinos más frecuentes de los cafeteros es España, pues durante 2025 el territorio ibérico ocupó el segundo lugar con 812.000 salidas, es decir un aumento del 5,7%, con respecto al 2024 y una participación del 14%, de los más de 5,8 millones de viajeros locales que fueron al exterior. Por ende, los colombianos podrían aprovechar para comprar vuelos e importar cosas desde allí.

¿Cómo sacarle provecho a la depreciación del euro?

Más allá del turismo, la caída del euro también despertó interés entre quienes buscan ahorrar o invertir en moneda extranjera. Para Velásquez, los niveles actuales son atractivos para una entrada gradual. “Aunque siempre existe la aspiración de comprar en el mínimo histórico, el retroceso que ha tenido el euro configura un momento oportuno para la diversificación”. La recomendación, sin embargo, no es dejar los recursos inmóviles. “El dinero quieto pierde valor frente a la inflación; lo ideal es buscar mecanismos que generen rendimientos y protejan el poder adquisitivo”, agregó. Conozca también: España prueba el euro digital, ¿funcionará?