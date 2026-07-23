EPM ubica en nivel naranja el riesgo de racionamiento de energía en Colombia tras disparo en el consumo

No es la misma cantaleta. Es una alerta que cada vez crece más. Desde EPM, Hidroituango y otras entidades del sector energético han hecho esfuerzos para evitar apagones, pero desde la empresa antioqueña advierten que si el consumo no se modera, el riesgo va a seguir aumentando.
”Apenas empezando el fenómeno del Niño, ya vemos esos consumos desbordados que nos pueden llevar más temprano que tarde a racionamientos de energía”, advirtió el gerente de EPM, John Maya.
El riesgo de llegar a un escenario de racionamiento aumenta si el consumo continúa creciendo por encima de lo esperado. El país podría llegar a mínimos históricos que no se veían desde 1992, cuando ocurrió la última gran crisis energética en Colombia que obligó al país incluso a cambiar el huso horario para aprovechar más la luz solar.
Este nuevo fenómeno de El Niño amenaza con llegar a extremos similares, o incluso a superarlo.