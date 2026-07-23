Arkitect ya no será una marca de moda exclusiva del Grupo Éxito, ¿qué hay detrás?

Después de 32 años como una de las marcas propias insignia de Grupo Éxito, Arkitect comenzará una nueva etapa en la que dejará de ser exclusiva de los almacenes de la cadena para consolidarse como una marca con identidad propia y ampliar su presencia en el mercado colombiano.
El anuncio marca un cambio estratégico para el negocio textil de Grupo Éxito, que busca fortalecer el posicionamiento de Arkitect más allá de los formatos tradicionales de retail. Aunque la marca continuará comercializándose en los almacenes Éxito, ahora llegará a los consumidores mediante nuevos canales físicos y digitales.
Como parte de esta transformación, la compañía confirmó el lanzamiento de arkitect.com, una plataforma propia que ofrecerá una experiencia de compra independiente, con una identidad visual renovada, contenidos de inspiración y una relación más directa con los clientes.
A esto se suma la apertura de perfiles oficiales en redes sociales bajo las cuentas @arkitect.oficial y @bronzini.oficial.
Siga leyendo: “Venezuela es hoy un mercado que observamos con mucho interés”: gerente del Grupo Éxito