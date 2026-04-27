Comercio se enfría en el país: 66% de empresarios reporta ventas estancadas

El comercio en Colombia comienza a mostrar señales de desaceleración. Así lo advirtió la más reciente Bitácora Económica de Fenalco, que evidenció un menor dinamismo en marzo y en el balance del primer trimestre, en medio de un entorno marcado por el repunte inflacionario y la incertidumbre regulatoria.
De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, el informe refleja un cambio de tendencia. “La Bitácora de marzo evidencia el comienzo de una desaceleración en el comportamiento del comercio, así como el impacto de una inflación creciente hacia el futuro”, afirmó.
El diagnóstico se sustenta en que el 66% de los empresarios reportó ventas iguales o inferiores frente al mismo periodo del año anterior, mientras que solo el 34% logró incrementarlas.
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