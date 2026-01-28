Cambian las pensiones de Colpensiones en 2026: cuáles mesadas subirán con el salario mínimo y cuáles con la inflación

Las mesadas pensionales en Colombia se actualizan cada año para proteger el poder adquisitivo de los pensionados frente al aumento del costo de vida. El ajuste de 2026 aplica desde la nómina de enero y no requiere ninguna gestión por parte de los beneficiarios, según explicó el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán. De acuerdo con la normativa vigente, existen dos escenarios de incremento, dependiendo del monto de la pensión: Puede leer: Ahorro pensional caería hasta 24% con plan del Gobierno de limitar inversiones en el exterior, alerta Anif

Pensiones equivalentes a un salario mínimo:

Se ajustan al mismo porcentaje que el Gobierno Nacional fije para el salario mínimo. En 2026, esto significa que estas mesadas quedan en $1.750.905, asegurando que ninguna pensión esté por debajo de este valor.

Pensiones superiores a un salario mínimo

Se incrementan con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado para el año anterior. Para 2026, el ajuste corresponde a 5,1%.

Distribución del reajuste: salario mínimo vs. inflación

Según Colpensiones, el 60,8% de las pensiones se ajustan con el salario mínimo, mientras que el 39,2% restante se incrementa conforme al IPC. Este esquema aplica a todas las modalidades de pensión, incluyendo vejez, invalidez y sobrevivencia. La ley garantiza que ninguna pensión pueda ser inferior al salario mínimo legal. Por esta razón, las mesadas que, tras aplicar el IPC, quedarían por debajo de este umbral se ajustan automáticamente al valor vigente para 2026.

Mesadas adicionales también reciben ajuste

Las prestaciones adicionales, conocidas como Mesada 13 y Mesada 14, se incrementan siguiendo las mismas reglas que la pensión ordinaria. Es importante destacar que la Mesada 14 solo aplica en ciertos casos específicos de pensionados.

Descuentos por aportes a salud

Los aportes a salud se mantienen diferenciados según el monto de la mesada: 4% para pensiones de un salario mínimo. 10% para pensiones entre uno y tres salarios mínimos. 12% para mesadas superiores a tres salarios mínimos.

Cómo verificar el incremento

Los pensionados podrán revisar el reajuste aplicado en sus desprendibles de pago desde enero de 2026, así como en los certificados disponibles en la página web de Colpensiones y en los Puntos de Atención al Ciudadano.

Base legal del reajuste