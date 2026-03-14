Nuevo ‘bipartidismo’ sacude el tablero político en Antioquia: así quedaron las fuerzas

Las elecciones del domingo pasado confirmaron una tendencia que desde hace 16 años viene reconfigurando el tablero en Antioquia. Mientras el uribismo amplió su caudal electoral, el Pacto Histórico se erigió como la segunda fuerza del departamento —superando incluso a Creemos de Federico Gutiérrez—, consolidando un avance en el fortín de la derecha nacional. Ambas colectividades, que en un fenómeno espejo crecieron un 75% frente a los comicios a la Cámara de 2022, polarizaron el tablero y redujeron a participaciones residuales al bipartidismo tradicional y al centro político.
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