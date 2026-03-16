“No participaremos en la minga convocada, ya habíamos logrado acuerdos con la Gobernación”: Consejo Departamental Indígena de Antioquia

¿Los indígenas no se ponen de acuerdo? Tras conocerse la manifestación de este lunes de cerca de 500 indígenas en los alrededores del centro administrativo La Alpujarra de este lunes, una agrupación de esta población aseguró que no entiende los motivos de protesta, ya que hay unos acuerdos vigentes entre las comunidades y la Gobernación de Antioquia. John Carupia, autoridad mayor del Consejo Departamental de Autoridades Indígenas de Antioquia (Codian), expresó que “nuestra decisión se fundamenta en que ya se desarrolló una minga indígena en el departamento en la cual se lograron acuerdos importantes con las entidades del orden departamental y nacional”.

Incluso aseguraron que están en posición de respetar a carta cabal los acuerdos que habían hecho a comienzos de este año y que espera que si hay acuerdos con la Organización Indígena de Antioquia (OIA), sea uno en los que se incluyan a todas las poblaciones y que no se cambien las condiciones de los pactos previos. “Cualquier proceso de concertación debe hacerse de manera amplia e incluyente, garantizando la participación de todas las autoridades mayores, los cabildos y organizaciones indígenas y no de una organización en particular”, expresó Carupia, agregando que son más de 120 cabildos los que se quedan por fuera de la manifestación de este lunes en la capital antioqueña. Entérese: Cierres viales en La Alpujarra por llegada de unos 500 indígenas en al menos 12 buses de la minga indígena La manifestación de los indígenas adscritos a la OIA comenzó sobre las 4:30 de la mañana de este lunes, cuando llegaron en 12 buses provenientes de distintos territorios de Antioquia y Córdoba. Primero bloquearon la glorieta de La Alpujarra y luego dificultaron el ingreso a los empleados públicos de las distintas entidades que se encuentran en este sector.

De hecho, según un comunicado de la OIA, el objetivo de esta manifestación es que sean escuchados por el gobernador Andrés Julián Rendón, argumentando que en dos años que lleva en el poder no ha conversado con ellos. Le puede interesar: “Si no llegamos a un acuerdo volveremos a La Alpujarra”: indígenas embera Sin embargo, un video que se difundió en las redes sociales dio a conocer que uno de los indígenas, que llegó desde Tierralta, Córdoba, aseguró que solo estaba cumpliendo órdenes y no sabía por qué había viajado a Medellín. Para esta protestan participaron integrantes de las comunidades Embera Eyábida, Embera Dóbida, Embera Chamí, Guna Dule y Senú, según informaron desde la OIA.