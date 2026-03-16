Atlético Nacional lidera la Liga con un partido menos: así queda la tabla de posiciones tras la fecha 11

Con este resultado, Junior logra un respiro tras los resultados irregulares de jornadas anteriores y se ubica quinto en la tabla con 19 puntos, mientras que Fortaleza quedó en la casilla 13 con 14 unidades.

El actual campeón de la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla, volvió a sonreír en la fecha 11 del torneo tras vencer 2-1 a Fortaleza en un partido dramático que se definió en los últimos segundos. La anotación decisiva llegó al minuto 90+7, obra de Jean Pestaña, desatando la euforia de los hinchas en el estadio Romelio Martínez.

La fecha dominical también dejó estos resultados: Deportivo Pereira 0-1 Águilas Doradas, América de Cali 1-1 Deportes Tolima, Jaguares 1-2 Independiente Medellín.

Estos encuentros permitieron al DIM sumar una victoria importante fuera de casa y a Águilas Doradas acercarse a los puestos de mitad de tabla.

La jornada comenzó el viernes 13 de marzo, con victorias de los equipos de la parte alta: Atlético Nacional 2-0 Llaneros, Once Caldas 4-2 Deportivo Pasto. El sábado se registraron dos empates: Internacional de Bogotá 0-0 Bucaramanga, Independiente Santa Fe 1-1 Alianza FC

Mientras que otros incluyeron: América de Cali 1-Tolima 1, y Boyacá Chicó 2-1 Millonarios en Tunja

El triunfo ante Fortaleza da aire a Junior, que busca afianzarse entre los primeros cinco de la Liga y recuperar la regularidad tras un inicio irregular. Con goles agónicos y el respaldo de su afición, el conjunto ‘tiburón’ se mantiene en la pelea.

Por ahora, la Liga la lidera Nacional.