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Atlético Nacional lidera la Liga con un partido menos: así queda la tabla de posiciones tras la fecha 11

El Verde se mantiene al frente de la Liga BetPlay-I, liderando la tabla incluso con un partido menos, tras la disputa de la fecha 11.

  • Atlético Nacional es el líder de la Liga y tendrá un reto importante este martes frente a Millonarios. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Atlético Nacional es el líder de la Liga y tendrá un reto importante este martes frente a Millonarios. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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El actual campeón de la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla, volvió a sonreír en la fecha 11 del torneo tras vencer 2-1 a Fortaleza en un partido dramático que se definió en los últimos segundos. La anotación decisiva llegó al minuto 90+7, obra de Jean Pestaña, desatando la euforia de los hinchas en el estadio Romelio Martínez.

Con este resultado, Junior logra un respiro tras los resultados irregulares de jornadas anteriores y se ubica quinto en la tabla con 19 puntos, mientras que Fortaleza quedó en la casilla 13 con 14 unidades.

La fecha dominical también dejó estos resultados: Deportivo Pereira 0-1 Águilas Doradas, América de Cali 1-1 Deportes Tolima, Jaguares 1-2 Independiente Medellín.

Estos encuentros permitieron al DIM sumar una victoria importante fuera de casa y a Águilas Doradas acercarse a los puestos de mitad de tabla.

La jornada comenzó el viernes 13 de marzo, con victorias de los equipos de la parte alta: Atlético Nacional 2-0 Llaneros, Once Caldas 4-2 Deportivo Pasto. El sábado se registraron dos empates: Internacional de Bogotá 0-0 Bucaramanga, Independiente Santa Fe 1-1 Alianza FC

Mientras que otros incluyeron: América de Cali 1-Tolima 1, y Boyacá Chicó 2-1 Millonarios en Tunja

El triunfo ante Fortaleza da aire a Junior, que busca afianzarse entre los primeros cinco de la Liga y recuperar la regularidad tras un inicio irregular. Con goles agónicos y el respaldo de su afición, el conjunto ‘tiburón’ se mantiene en la pelea.

Por ahora, la Liga la lidera Nacional.

Posiciones:

1. Atlético Nacional – 24 puntos, 10 PJ, 8 PG, 0 PE, 2 PP, 23 GF, 6 GC, +17 DG

2. Once Caldas – 22 puntos, 11 PJ, 6 PG, 4 PE, 1 PP, 22 GF, 12 GC, +10 DG

3. Deportivo Pasto – 21 puntos, 11 PJ, 6 PG, 3 PE, 2 PP, 16 GF, 14 GC, +2 DG

4. Internacional de Bogotá – 20 puntos, 11 PJ, 5 PG, 5 PE, 1 PP, 15 GF, 13 GC, +2 DG

5. Atlético Junior – 19 puntos, 11 PJ, 6 PG, 1 PE, 4 PP, 17 GF, 16 GC, +1 DG

6. Bucaramanga – 18 puntos, 10 PJ, 4 PG, 6 PE, 0 PP, 15 GF, 5 GC, +10 DG

7. América de Cali – 17 puntos, 10 PJ, 5 PG, 2 PE, 3 PP, 15 GF, 8 GC, +7 DG

8. Deportes Tolima – 16 puntos, 10 PJ, 4 PG, 4 PE, 2 PP, 12 GF, 8 GC, +4 DG

9. Deportivo Cali – 15 puntos, 11 PJ, 4 PG, 3 PE, 4 PP, 13 GF, 10 GC, +3 DG

10. Águilas Doradas – 15 puntos, 10 PJ, 4 PG, 3 PE, 3 PP, 11 GF, 10 GC, +1 DG

11. Millonarios – 14 puntos, 11 PJ, 4 PG, 2 PE, 5 PP, 16 GF, 13 GC, +3 DG

12. Llaneros – 14 puntos, 11 PJ, 3 PG, 5 PE, 3 PP, 12 GF, 11 GC, +1 DG

13. Fortaleza CEIF – 14 puntos, 11 PJ, 3 PG, 5 PE, 3 PP, 13 GF, 16 GC, -3 DG

14. Independiente Santa Fe – 11 puntos, 10 PJ, 2 PG, 5 PE, 3 PP, 11 GF, 13 GC, -2 DG

15. Independiente Medellín – 10 puntos, 10 PJ, 2 PG, 4 PE, 4 PP, 13 GF, 15 GC, -2 DG

16. Jaguares de Córdoba – 10 puntos, 11 PJ, 3 PG, 1 PE, 7 PP, 10 GF, 21 GC, -11 DG

17. Boyacá Chicó – 7 puntos, 10 PJ, 2 PG, 1 PE, 7 PP, 9 GF, 17 GC, -8 DG

18. Cúcuta Deportivo – 6 puntos, 10 PJ, 0 PG, 5 PE, 5 PP, 12 GF, 11 GC, -11 DG

19. Alianza FC – 5 puntos, 10 PJ, 0 PG, 5 PE, 5 PP, 5 GF, 19 GC, -14 DG

20. Deportivo Pereira – 4 puntos, 10 PJ, 0 PG, 4 PE, 6 PP, 8 GF, 20 GC, -12 DG

Temas recomendados

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