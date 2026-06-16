¡La comida está muy cara! Colombia tiene la segunda inflación de alimentos más alta de la OCDE, ¿por qué?

Los precios de los alimentos continúan siendo uno de los principales dolores de cabeza para los hogares colombianos. De acuerdo con el más reciente informe de inflación de la OCDE, Colombia registró una inflación alimentaria de 6,7% en abril de 2026, la segunda más alta entre los países miembros del organismo y muy por encima del promedio de 4% reportado para el bloque.

Solo Turquía presentó una variación mayor, con 34,5%. Además, mientras la inflación general de Colombia se ubicó en 5,7%, los alimentos aportaron 1,7 puntos porcentuales a ese resultado, consolidándose como uno de los principales motores del costo de vida en el país.

Según el reporte Consumer Prices OECD – Reference period April 2026, la inflación anual de los alimentos en Colombia alcanzó el 6,7% en abril de este año, una cifra que supera ampliamente el promedio de la OCDE, que se ubicó en 4%. Solo Turquía registró una variación mayor, con una inflación alimentaria de 34,5%.

Los datos muestran que Colombia también supera a economías como México (6,4%), Islandia (4,9%), Portugal (4,4%), Japón (4,0%) y Estados Unidos (2,9%) en el comportamiento de los precios de los alimentos.

“Desde diciembre de 2019, los precios en Colombia han acumulado un incremento de 52,4%, uno de los más altos entre los países de la OCDE”, dice el informe.

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