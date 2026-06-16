Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¡La comida está muy cara! Colombia tiene la segunda inflación de alimentos más alta de la OCDE, ¿por qué?

Un informe de la OCDE reveló que Colombia registró una inflación de alimentos de 6,7% en abril de 2026, la segunda más alta entre los países miembros del organismo y muy por encima del promedio de 4% reportado para el bloque.

  • Colombia registró una inflación de alimentos de 6,7% en abril, superando ampliamente el promedio de la OCDE y ubicándose solo por detrás de Turquía. FOTO JAIME PÉREZ
    Colombia registró una inflación de alimentos de 6,7% en abril, superando ampliamente el promedio de la OCDE y ubicándose solo por detrás de Turquía. FOTO JAIME PÉREZ
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 1 hora
bookmark

Los precios de los alimentos continúan siendo uno de los principales dolores de cabeza para los hogares colombianos. De acuerdo con el más reciente informe de inflación de la OCDE, Colombia registró una inflación alimentaria de 6,7% en abril de 2026, la segunda más alta entre los países miembros del organismo y muy por encima del promedio de 4% reportado para el bloque.

Solo Turquía presentó una variación mayor, con 34,5%. Además, mientras la inflación general de Colombia se ubicó en 5,7%, los alimentos aportaron 1,7 puntos porcentuales a ese resultado, consolidándose como uno de los principales motores del costo de vida en el país.

Según el reporte Consumer Prices OECD – Reference period April 2026, la inflación anual de los alimentos en Colombia alcanzó el 6,7% en abril de este año, una cifra que supera ampliamente el promedio de la OCDE, que se ubicó en 4%. Solo Turquía registró una variación mayor, con una inflación alimentaria de 34,5%.

Los datos muestran que Colombia también supera a economías como México (6,4%), Islandia (4,9%), Portugal (4,4%), Japón (4,0%) y Estados Unidos (2,9%) en el comportamiento de los precios de los alimentos.

“Desde diciembre de 2019, los precios en Colombia han acumulado un incremento de 52,4%, uno de los más altos entre los países de la OCDE”, dice el informe.

Le puede interesar: Colombia, entre los seis países con peor desempeño laboral de la Ocde

InfogrÃ¡fico
¡La comida está muy cara! Colombia tiene la segunda inflación de alimentos más alta de la OCDE, ¿por qué?

Los alimentos siguen presionando el costo de vida

El informe señala que la inflación alimentaria en la OCDE aumentó 0,4 puntos porcentuales en abril, pasando de 3,6% a 4%, mientras que la inflación subyacente se mantuvo estable en 3,6%. Además, la organización destacó que el incremento de los precios de la energía fue uno de los factores que impulsó el repunte inflacionario en buena parte de las economías desarrolladas.

En el caso colombiano, aunque la inflación general fue de 5,7%, la categoría de alimentos continuó creciendo por encima del promedio nacional, evidenciando que productos de la canasta básica siguen teniendo un impacto significativo sobre el gasto de las familias.

Lea más: Trabajar menos horas adelgaza: esta es la “dieta laboral” que propone la OCDE contra la obesidad

Colombia destaca por una particularidad: energía con inflación negativa

A pesar de ocupar uno de los primeros lugares en inflación de alimentos, Colombia aparece en un grupo reducido de países donde la inflación energética continúa en terreno negativo.

La OCDE destacó que, pese al aumento global de los costos energéticos, la inflación en este componente permaneció negativa en Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Islandia y Japón. En el caso colombiano, la inflación de la energía fue de -1,8% en abril.

Este comportamiento contrasta con la tendencia observada en el conjunto de la OCDE, donde la inflación energética se disparó hasta 13,2%, frente al 8,1% registrado en marzo.

De acuerdo con el análisis de la OCDE: “Colombia hace parte del reducido grupo de países con inflación energética negativa”.

Conozca también: Colombia, en el podio de los países con la inflación en alimentos más alta durante febrero

La inflación volvió a acelerarse en la OCDE

El informe también muestra que la inflación anual de la OCDE aumentó hasta 4,4% en abril de 2026, frente al 4% registrado en marzo. La inflación subió en 23 países miembros, con los mayores incrementos en Bélgica, Chile, Grecia, Italia y Turquía.

Mientras tanto, en el G20 la inflación pasó de 4% a 4,3%, impulsada principalmente por aumentos en Brasil, China, India y Sudáfrica.

Los resultados muestran que, aunque Colombia ha avanzado en la reducción de la inflación general frente a los niveles observados en años anteriores, el costo de los alimentos continúa siendo uno de los mayores desafíos para el poder adquisitivo de los hogares y sigue ubicando al país entre las economías con mayores presiones sobre la canasta básica dentro de la OCDE.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué significa que Colombia tenga la segunda inflación de alimentos más alta de la OCDE?
Significa que, entre los países miembros de la OCDE, solo Turquía registró un aumento de precios de alimentos superior al de Colombia. Esto refleja que los hogares colombianos enfrentan mayores presiones en el gasto destinado a alimentación frente a la mayoría de economías desarrolladas.
¿Cuánto subieron los precios de los alimentos en Colombia durante abril de 2026?
Según el informe de la OCDE, la inflación anual de alimentos en Colombia alcanzó el 6,7% en abril de 2026, ubicándose muy por encima del promedio del bloque, que fue de 4%.
¿Cómo se compara la inflación de alimentos de Colombia con la de Estados Unidos y México?
Mientras Colombia reportó una inflación alimentaria de 6,7%, México registró 6,4% y Estados Unidos apenas 2,9%, lo que evidencia una presión mucho mayor sobre la canasta básica colombiana.

Temas recomendados

Economía
Inflación
Sectores económicos
Agricultura
Precio de los alimentos
Ocde
canasta familiar
alimentos
Colombia
Turquía
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos