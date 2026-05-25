Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El 69% de trabajadores piensa irse del país por falta de oportunidades, incertidumbre y salarios estancados

Una encuesta de Buk detalló que el ambiente laboral está marcado por un creciente escepticismo frente a la capacidad de la nueva administración para mejorar el empleo, controlar el costo de vida y fortalecer la seguridad.

  • La conclusión del estudio apunta a que, en medio de la incertidumbre política y económica, los trabajadores buscan en sus empleadores un referente de estabilidad, información y confianza. FOTO: El Colombiano.
    La conclusión del estudio apunta a que, en medio de la incertidumbre política y económica, los trabajadores buscan en sus empleadores un referente de estabilidad, información y confianza. FOTO: El Colombiano.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

A pocos meses de un nuevo cambio de gobierno en Colombia, el mercado laboral comienza a reflejar una mezcla de cautela, desconfianza y temor frente al panorama económico que se avecina.

Una encuesta nacional realizada por la empresa de software de recursos humanos Buk evidenció que el 69% de los trabajadores en el país ha considerado o planea activamente migrar al extranjero por la falta de oportunidades laborales.

El dato, según Buk, deja ver una fuga silenciosa de talento que se acelera en medio de la incertidumbre política y económica. Apenas el 31% de las personas consultadas aseguró tener la intención clara de permanecer en Colombia, mientras la mayoría mantiene abierta la posibilidad de salir del país dependiendo de las primeras decisiones del próximo gobierno.

La encuesta muestra que el ambiente laboral está marcado por un creciente escepticismo frente a la capacidad de la nueva administración para mejorar el empleo, controlar el costo de vida y fortalecer la seguridad.

Siga leyendo: Medellín, la segunda ciudad donde más creció el desempleo en el primer trimestre del 2026

Más de la mitad duda que mejore el empleo

Los resultados reflejan un optimismo moderado entre los trabajadores colombianos. El 55% manifestó dudas sobre si el próximo gobierno logrará reducir el desempleo y mejorar las condiciones de seguridad en el país.

A esto se suma que el 52% considera que conseguir empleo seguirá siendo igual de difícil durante los próximos 12 meses, una percepción que refleja el desgaste del mercado laboral tras años de alta informalidad, desaceleración económica y contratos inestables.

El pesimismo también se siente en materia salarial, por ejemplo, el 72% de los encuestados cree que sus ingresos permanecerán completamente estancados durante el primer año del nuevo gobierno, mientras solo un 18% mantiene expectativas de aumentos salariales.

Cundinamarca se posiciona como el departamento más confiado (55% cree en una mejora general), mientras que el Atlántico refleja una profunda división, contraponiendo un 45% de optimistas frente a un 18% de pesimistas.
Cundinamarca se posiciona como el departamento más confiado (55% cree en una mejora general), mientras que el Atlántico refleja una profunda división, contraponiendo un 45% de optimistas frente a un 18% de pesimistas.

Generación X (1965-1981) lidera intención de migrar

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es el cambio generacional frente a la intención de migrar. Contrario a la percepción común de que los más jóvenes son quienes más buscan salir del país, la encuesta encontró que la Generación X, trabajadores entre 45 y 60 años, concentra la mayor intención efectiva de migración.

Según el estudio, el 26% de este grupo ya planea activamente trasladarse al exterior, impulsado principalmente por preocupaciones sobre estabilidad económica, salud y pensiones.

En contraste, la Generación Z, integrada por menores de 28 años, aparece como la más indecisa. El 40% de estos jóvenes aún no define si permanecerá en Colombia o buscará oportunidades fuera del país, a la espera de observar las primeras medidas del próximo gobierno.

Le puede interesar: Estos son los sectores de la economía que más crearon empleo para 2025 en Colombia

Las prioridades laborales cambian según la edad

La encuesta también dejó al descubierto cómo cambian las preocupaciones laborales dependiendo de la etapa de vida de cada trabajador.

Para la Generación Z, la principal urgencia es el acceso al primer empleo. El 39% de los jóvenes señaló que la mayor expectativa frente al nuevo gobierno es la apertura de más oportunidades laborales para quienes intentan ingresar al mercado de trabajo.

Entre los millennials, la principal preocupación es la formalización laboral. El 45% considera prioritario reducir la dependencia de contratos por prestación de servicios y mejorar las condiciones de estabilidad contractual.

Mientras tanto, la Generación X centra sus inquietudes en la protección social, ya que el 36% exige garantías claras sobre la sostenibilidad del sistema de salud y las pensiones, en medio del debate nacional sobre las reformas sociales y fiscales.

Puede conocer: Colombia se raja ante la Ocde: es el cuarto país con más desempleo

El estudio también encontró diferencias importantes por género en las expectativas económicas. Por ejemplo, aunque solo el 18% de los trabajadores cree que habrá aumentos salariales, las mujeres muestran una visión más prudente frente al futuro económico.

Apenas el 13,1% espera mejoras en sus ingresos durante el primer año del nuevo gobierno. En el caso de los hombres, el porcentaje sube al 24,5%, evidenciando una percepción más optimista sobre posibles incrementos salariales y recuperación económica.

A nivel regional, los resultados muestran percepciones muy distintas sobre el futuro económico del país. Por un lado, Cundinamarca se posiciona como el departamento más optimista, con un 55% de los encuestados creyendo en una mejora general de las condiciones económicas y laborales.

En contraste, Atlántico refleja una opinión fragmentada. Allí, el 45% mantiene una visión positiva, mientras el 18% expresa abiertamente una percepción pesimista frente al rumbo económico y político del país.

La política ya genera tensiones dentro de las empresas

El contexto electoral también empezó a modificar la convivencia dentro de las organizaciones, según Buk. Por ejemplo, aunque el 41% de los trabajadores afirma debatir abiertamente sobre política en sus lugares de trabajo, un 39% prefiere evitar completamente estos temas para no generar tensiones o discusiones internas.

Esa postura de reserva está liderada principalmente por la Generación Z, cuyos integrantes optan por mantener distancia frente a debates políticos dentro de los ambientes laborales.

Sin embargo, el estudio revela que los trabajadores sí esperan que las empresas jueguen un papel orientador durante la transición política. El 72% considera que las compañías deberían promover espacios neutrales, charlas con expertos y escenarios pedagógicos para entender el impacto real de las propuestas económicas del nuevo gobierno.

Además: Regreso a oficinas crece: 48% trabaja presencial, pero 54% prefiere híbrido

Temas recomendados

Empleo
Desempleo
Migraciones
Pedagogía electoral
trabajadores
Migrantes
Elecciones
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos