¿Dónde dirigirá Pep Guardiola? Posibles destinos del legendario entrenador tras salir del Manchester City

El director técnico español, Pep Guardiola, se despidió el pasado domingo 24 de mayo del Manchester City tras caer 1-2 contra Aston Villa en la última fecha de la Premier League. Tras el gran homenaje de la afición citizen para el estratega, la duda que surge es: ¿dónde continuará su legado? Los rumores de llegar a una selección son fuertes. El catalán manifestó en el pasado sus ganas de ser seleccionador, sin embargo, también deja entrever que su función como director técnico es más acorde con el trabajo cotidiano; el día a día que se vive en un club es casi necesario para implementar sus minuciosas ideas. Por esta razón, según el medio Sport, aparecen AC Milán y Juventus en la lista de pretendientes de Pep.

Quizá la razón que fortalece esta idea de llegar al Calcio sea la insaciable ambición del entrenador. Guardiola ya sabe lo que es conquistar tres de las cinco grandes ligas del fútbol europeo. En España dominó con el F.C. Barcelona, en Alemania con Bayern Múnich y en Inglaterra con Manchester City. Aunque por la actualidad financiera del fútbol italiano es casi imposible pensar en la llegada de Pep, sus ganas por seguir marcando historia abren la puerta a una nueva liga. Si bien hay interés en estos dos clubes, los que tienen más probabilidades de contar con los servicios del genio catalán son las selecciones de Oriente Medio. Durante los últimos años, Guardiola se acercó a Arabia Saudita por medio del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, quien es dueño del Manchester City. La opción de dirigir a los saudíes o Emiratos Árabes Unidos es probable por el buen pago que recibiría. Según Sport, desde Arabia le ofrecen un contrato de 90 millones por año.