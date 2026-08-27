Colombia y Japón reactivan negociación de acuerdo económico: ¿qué viene ahora?

Colombia y Japón acordaron reactivar las conversaciones para avanzar en la negociación de un Acuerdo de Asociación Económica (EPA), luego de una reunión entre los ministros de Comercio de ambos países en Tokio.
El encuentro fue protagonizado por el ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y el canciller de Japón, Toshimitsu Motegi, como parte de la agenda oficial que desarrolla el funcionario colombiano en ese país.
Uno de los principales resultados de la reunión fue el acuerdo para que los equipos técnicos de Colombia y Japón retomen el trabajo y continúen las conversaciones relacionadas con el eventual acuerdo económico.