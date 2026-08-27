La historia del primo sacerdote de De la Espriella que será su voz en cinco universidades públicas

Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella pasó de acompañar espiritualmente al hoy presidente Abelardo de la Espriella durante los días previos a su posesión a convertirse en uno de sus representantes en algunas de las principales universidades públicas del país. El sacerdote paisa, capellán de la Casa de Nariño y primo del mandatario, fue designado por el Gobierno como delegado presidencial en los Consejos Superiores Universitarios (CSU) de cinco instituciones: la Universidad Nacional (junto con el profesor Diego Torres), la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad del Atlántico. En contexto: Diego Torres, profesor crítico de Petro, es el nuevo delegado del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional La decisión quedó consignada en el decreto 1320 del Ministerio de Educación y le otorga a Londoño un asiento en los máximos órganos de dirección de estas universidades. Su presencia será relevante en decisiones que van desde la definición de políticas académicas y administrativas hasta la aprobación de presupuestos y, dependiendo de las normas de cada institución, la elección de los rectores.

“En educación no son bienvenidos ni los dogmas religiosos ni los dogmas políticos, todos los dogmas hay que excluirlos de la escuela”, dijo hace unos días el pedagogo Julián de Zubiría en entrevista con María Jimena Duzán sobre algunas de las decisiones que se han anunciado en el sector de la educación de parte del nuevo gobierno. En una entrevista a un medio religioso español, el padre Londoño dijo que el propósito de la Renovación Carismática Católica (RCC), de la que hace parte, es “inundar y tocar todas las áreas y dimensiones”. Agrega que es un “instrumento de evangelización para que la gente sea tocada por Dios”.

El sacerdote que acompañó al presidente antes de llegar a la Casa de Nariño

Rodolfo Londoño de la Espriella fue una de las figuras que estuvo junto a Abelardo de la Espriella en los días previos a su llegada a la Presidencia. Estuvo en varios eventos privados con el gabinete designado antes de su primera aparición pública y de hecho fue quien sirvió como padre en el retiro espiritual del nuevo gobierno. El 7 de agosto, durante la posesión presidencial en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, volvió a aparecer. Esta vez ya lo hizo como capellán oficial de la Presidencia y fue el encargado de conducir el segmento religioso de la ceremonia.

Londoño presentó, entre otros líderes religiosos, al rabino David Michaan y al pastor Eduardo Cañas, y cerró el acto con una oración en la que pidió poner al nuevo Gobierno bajo la acción del Espíritu Santo.

Y justamente por ese episodio un juez de Bogotá ordenó al presidente De la Espriella ofrecer disculpas públicas al considerar que en ese acto se vulneró el principio de neutralidad religiosa del Estado. Londoño de la Espriella nació en Medellín. Estudió Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana y ejerció como asesor jurídico en una entidad del Estado. Su historia familiar también estuvo marcada por el conflicto armado. Su padre, ganadero en Sahagún, Córdoba, murió asesinado. Antes de llegar a capellán, fue párroco en Madrid (España); y es miembro activo de la Renovación Carismática Católica. Pertenece a la Congregación de los Siervos del Espíritu Santo, fundada en Sonsón-Rionegro, La Ceja. Y es que si bien De la Espriella tuvo el respaldo de sectores evangélicos durante la campaña, como la iglesia de Misión Carismática Internacional (de los pastores y políticos César y Claudia Castellanos, padres de la senadora Sara Castellanos), también ha tenido una influencia de la Renovación Carismática Católica. Esta corriente hace parte de la Iglesia Católica desde hace cerca de seis décadas y tiene presencia en decenas de países. A diferencia de una congregación o una nueva iglesia, la RCC es una corriente de espiritualidad. Busca promover la renovación espiritual de los fieles y fortalecer su relación con la Iglesia y la evangelización. Sus encuentros suelen incluir cantos de alabanza, oraciones espontáneas, lectura de la Biblia, imposición de manos y retiros espirituales. Puede leer: ¿Presidente De la Espriella vulneró la neutralidad religiosa durante la posesión? Juez le exige disculpas públicas

¿Qué significa que Londoño sea delegado en los Consejos Superiores Universitarios?

El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de una universidad pública. En estos espacios están representados distintos sectores de la comunidad universitaria y también actores externos, entre ellos los delegados del Gobierno Nacional. Entre sus funciones están la definición de políticas académicas, administrativas y financieras; la expedición o modificación de estatutos y reglamentos; la aprobación de presupuestos y, de acuerdo con las reglas internas de cada universidad, la participación en procesos para designar o elegir al rector. Por eso, la llegada de Londoño de la Espriella a cinco Consejos Superiores Universitarios le dará un rol clave en las decisiones fundamentales de instituciones. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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