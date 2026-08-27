Exclusivo | Hannah Escobar revela por qué duró menos de una semana en el Gobierno De la Espriella

Menos de una semana alcanzó a estar la química farmacéutica y activista Hannah Escobar al frente de la Dirección de Medicamentos y Tecnología del Ministerio de Salud. Este miércoles, la ministra de Salud Ana María Vesga, le comunicó por teléfono que debía dejar el cargo.
La salida ocurre en medio de la tormenta política que desató su nombramiento. Sectores afines al presidente Abelardo De la Espriella cuestionaron públicamente su llegada al Ministerio y en redes sociales comenzaron a circular fotografías falsas que pretendían mostrar a Escobar respaldando el aborto con pañoletas verdes.
Postulada originalmente por las asociaciones de pacientes durante las mesas de empalme y convocada formalmente por la ministra Vesga, Escobar tomó la difícil decisión de dejar su puesto en la gobernación —donde coordinaba el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) en plena emergencia— para asumir este nuevo reto por pura convicción, aun cuando representaba un mal negocio financiero y le exigía trasladarse costosamente a Bogotá.
Lea también: Hannah Escobar, quien enfrentó el “chu, chu, chu” de Petro, tuvo que salir del MinSalud por su postura pro aborto
Sin embargo, la filtración de su llegada al cargo desató ola de mensajes en redes sociales promovida por influenciadores afines al gobierno de De la Espriella.
Mediante montajes fotográficos falsos —como una imagen alterada donde supuestamente vestía una pañoleta verde que ella asegura jamás haber usado— y la edición malintencionada de un antiguo podcast, donde en realidad defendía la campaña del propio Abelardo, se construyó una narrativa de rechazo en su contra.
En esta entrevista exclusiva con EL COLOMBIANO, Hannah Escobar rompe su silencio: cuenta los detalles de la llamada que definió su salida, exime de “culpa” a la ministra de Salud, reivindica al gobernador Andrés Julián Rendón y advierte sobre el riesgo de imponer la “pureza ideológica” sobre las capacidades técnicas en la salud pública.
También explica cómo su postura constitucional sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) terminó costándole el cargo.