El momento épico de Weimar Banny Asprilla: de suplente a héroe de Santa Fe en eliminación de River

Weimar Banny Asprilla Mena no sabe si seguirá recibiendo minutos con Santa Fe, pero sí tiene claro que continuará trabajando fuerte para que, cuando el técnico del equipo capitalino, Pablo Repetto, lo convoque, pueda seguir aportando sus condiciones.

Por lo pronto, y después de ser suplente, será recordado como el héroe del equipo que eliminó a River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El guardameta chocoano, de 27 años, quien en días anteriores vivió momentos de angustia luego de que sus padres lo perdieran todo en Chocó debido al sismo que sacudió al país, pasó de la banca a convertirse en figura continental tras el partido de vuelta disputado en Buenos Aires, donde el elenco bogotano, luego de igualar 1-1 en la serie global, se impuso 8-7 en la tanda de penales, en un estadio Monumental que terminó viendo caer a un equipo grande de Suramérica.

Tras reemplazar a Andrés Mosquera Marmolejo, quien sufrió un desgarro muscular en el recto femoral de su pierna derecha, Asprilla mostró seguridad para defender el arco de Santa Fe en ambos partidos de la serie ante el conjunto argentino.

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En el de vuelta, durante el tiempo reglamentario, protagonizó ocho atajadas. Luego, en la tanda de penales, detuvo uno de los cobros y, más allá de los láseres de los aficionados que encandilaban su rostro, asumió la responsabilidad de ejecutar el último lanzamiento. No falló y terminó dándole la clasificación a la escuadra colombiana, que agravó la crisis de River.