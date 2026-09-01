Colombia deberá importar 65% del gas a 2035 y 98% al 2045 si no reactiva su producción

Colombia podría enfrentar una creciente dependencia de las importaciones de energía durante las próximas dos décadas si no logra incorporar nuevas reservas y reactivar la exploración y producción de petróleo y gas.
De acuerdo con un estudio elaborado por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) y RGL Consultor EU, las importaciones podrían llegar a cubrir cerca del 65% de la demanda de gas en 2035 y alrededor del 98% en 2045 en un escenario de pérdida de autosuficiencia.
El escenario cobra relevancia en momentos en que la producción nacional viene disminuyendo. Entre 2015 y enero-julio de 2026, la extracción de petróleo pasó de 1.006.000 a 731.000 barriles diarios, una reducción de 27,3%.
En gas, la producción cayó de 1.030 a 702 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), equivalente a una disminución de 31,8%.
El diagnóstico fue presentado por el Comité Intergremial de Petróleo y Gas, integrado por Acggp, Aciem, Acipet, ACP, Campetrol y Naturgas, a partir del estudio Futuro de los hidrocarburos en Colombia: una mirada cuantitativa.
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