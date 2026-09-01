Renta Ciudadana: ¿qué pasó con el pago y cuándo lo harán?

El cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana fue reprogramado para septiembre, informó Prosperidad Social, debido a la revisión de la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI).
La entidad sostuvo que la administración anterior había sido advertida de que debía adelantar, antes del 10 de agosto, los trámites necesarios para implementar esta transición. De no hacerlo, existía el riesgo de que el cronograma de pagos se retrasara.
El 10 de agosto fue el primer día hábil del nuevo Gobierno, por lo que Prosperidad Social sostiene que las actuaciones necesarias para cumplir con ese plazo correspondían a la administración anterior.
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Para ese momento, a las familias beneficiarias ya se les había informado que los pagos comenzarían el 21 de agosto. Sin embargo, los trámites requeridos no se adelantaron oportunamente y el cronograma terminó afectado.