Cierran los viceministerios del MinIgualdad mientras avanza su liquidación y persisten los reclamos laborales

Paso a paso, el gobierno Nacional avanza en la liquidación del Ministerio de Igualdad. Jhon Milton Rodríguez, encargado de liderar este proceso en la administración de De la Espriella, expidió una resolución que elimina todos los cargos de viceministro de la entidad.

La medida se enmarca en el proceso liquidatorio que se adelanta desde junio, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que le dio origen a la cartera.

El Ministerio de Igualdad y Equidad había sido creado por la Ley 2281 de 2023, como una de las apuestas institucionales centrales del Gobierno de Gustavo Petro, con el propósito de coordinar políticas dirigidas a reducir desigualdades económicas, sociales y políticas, y a atender a poblaciones históricamente discriminadas, entre ellas mujeres, comunidades étnicas, personas con discapacidad y jóvenes.

La cartera fue liderada inicialmente por la entonces vicepresidenta Francia Márquez y, luego, por otros funcionarios, algunos de ellos polémicos.

Sin embargo, su paso fue trastabillado. En 2024, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-161, declaró inexequible la Ley 2281 de 2023 por vicios de trámite, entre ellos la ausencia del aval fiscal requerido para la creación de nuevas entidades públicas.

Pero el alto tribunal difirió los efectos del fallo hasta la culminación de la legislatura 2025-2026, con el fin de dar tiempo al Congreso para subsanar los errores y tramitar una nueva iniciativa que reviviera el ministerio. Esa ley de reemplazo no logró superar su trámite legislativo, lo que dejó sin sustento jurídico a la entidad.

Como consecuencia, el Gobierno expidió el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, mediante el cual ordenó la liquidación del Ministerio y dispuso que la entidad pasara a denominarse “Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación”, con un plazo inicial de un año para culminar el proceso, prorrogable mediante acto motivado.