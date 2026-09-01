Fiscalía imputará a Laura Sarabia por estos delitos en el caso de las “chuzadas” a Marelbys Meza

Laura Sarabia, quien fue una de las mujeres más poderosas del gobierno de Gustavo Petro, será llevada ante los estrados judiciales. Su nombre se suma al extenso listado de funcionarios de esa administración enfrentados a procesos judiciales por hechos posiblemente irregulares. Como ya se había anticipado, la Fiscalía le imputará cargos por ser presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. La investigación está relacionada con los hechos ocurridos entre el 27 y el 29 de enero de 2023, cuando Marelbys Meza, entonces niñera del hijo de Sarabia, habría sido sometida a una prueba de polígrafo tras la pérdida de una maleta con dinero y documentos. Para ese momento, Sarabia se desempeñaba como jefa de Gabinete de la Presidencia de la República.

La imputación, que se llevará a cabo el próximo lunes 14 de septiembre, llega después de que quedaran sin efecto las conversaciones que buscaban encontrar una salida anticipada al proceso. Durante los últimos meses, las defensas de Sarabia y Meza habían sostenido acercamientos con el ente investigador para explorar alternativas como preacuerdos, principios de oportunidad y mecanismos de justicia restaurativa. Para imputar a la exfuncionaria, la Fiscalía cuenta con varios testimonios; entre ellos, el del capitán de la Policía, Óscar Leandro Mojica, quien habría asegurado que fue Sarabia quien dio la orden de realizar prueba de polígrafo a Marelbys. El capitán habría dicho al ente acusador que, cuando llegaron a la casa de la funcionaria a investigar el robo, pudo escuchar una conversación entre Sarabia y el coronel Carlos Feria, en ese momento jefe de la seguridad presidencial. Allí, Sarabia le habría ordenado cambiar su esquema de seguridad y hacerle una prueba de poligrafía a Marelbys Meza. Siga leyendo: ¿Quién es el poderoso coronel Carlos Feria y por qué la Fiscalía intenta llevarlo a juicio por segunda ve Como parte de ese proceso, Meza fue trasladada a un edificio contiguo a la Casa de Nariño y sometida a una prueba de polígrafo sin orden judicial. Posteriormente, denunció que permaneció retenida durante varias horas y que fue presionada por funcionarios de la seguridad presidencial. Desde entonces, la niñera asegura que su vida dio un giro inesperado, pues quedó expuesta ante la opinión pública y perdió su empleo. Por los presuntos perjuicios morales y económicos que, según sostiene, le ocasionaron estos hechos, reclama al Estado una millonaria indemnización. El procedimiento terminó adquiriendo una dimensión mucho mayor que la investigación inicial por el dinero. Al expediente se sumaron interceptaciones ilegales de las comunicaciones de Meza y de otra empleada de Sarabia, Fabiola Perea, además de investigaciones contra integrantes de la Policía y otros funcionarios relacionados con el operativo. El escándalo también quedó marcado por la muerte del policía Óscar Dávila y por los procesos contra uniformados señalados de intervenir en las interceptaciones y en el procedimiento aplicado a Meza.

Respuesta de Laura Sarabia

Ante el nuevo escenario judicial, Laura Sarabia se refirió públicamente al proceso y aseguró que serán sus abogados quienes se encarguen de explicar las decisiones jurídicas que se adopten. La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) afirmó que respeta el trabajo de las autoridades y que espera que el caso también pueda cerrarse para Marelbys Meza. “Mi deseo”, señaló, es que la exempleada pueda recuperar la tranquilidad, retomar su vida y avanzar. Sarabia agregó que ella también quiere dejar atrás el episodio. Le puede interesar: “Me jodieron la vida”: el drama de Fabiola Perea, la otra exempleada de Laura Sarabia implicada en caso de ‘chuzadas’

Respuesta de Laura Sarabia

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