Fiscalía imputará a Laura Sarabia por estos delitos en el caso de las “chuzadas” a Marelbys Meza

Laura Sarabia, quien fue una de las mujeres más poderosas del gobierno de Gustavo Petro, será llevada ante los estrados judiciales. Su nombre se suma al extenso listado de funcionarios de esa administración enfrentados a procesos judiciales por hechos posiblemente irregulares.
Como ya se había anticipado, la Fiscalía le imputará cargos por ser presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.
La investigación está relacionada con los hechos ocurridos entre el 27 y el 29 de enero de 2023, cuando Marelbys Meza, entonces niñera del hijo de Sarabia, habría sido sometida a una prueba de polígrafo tras la pérdida de una maleta con dinero y documentos.
Para ese momento, Sarabia se desempeñaba como jefa de Gabinete de la Presidencia de la República.