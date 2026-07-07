Colombia es el país donde más horas se necesitan para ganar US$1.000, según ranking internacional

Los trabajadores colombianos son los que más tiempo deben laborar para obtener un ingreso equivalente a US$1.000 entre 38 economías analizadas por Visual Capitalist. El país encabeza un listado que refleja las diferencias en salarios y productividad entre las principales economías del mundo y deja en evidencia la brecha que aún enfrenta América Latina frente a los países con mayores ingresos. La clasificación, elaborada con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de Our World in Data, calcula cuántas horas de trabajo promedio necesita una persona para alcanzar US$1.000. Para hacer la comparación entre países, los ingresos fueron ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPA), un método que corrige las diferencias en el costo de vida. Además, las cifras no incluyen impuestos. Le puede interesar: Colombia trabaja más que nadie en la OCDE, pero produce menos riqueza por hora

Colombia lidera el listado de los países donde más se trabaja para ganar US$1.000

De acuerdo con el análisis, un trabajador colombiano necesita, en promedio, 86 horas para obtener US$1.000, la cifra más alta entre las 38 economías evaluadas. La diferencia es amplia frente a las naciones mejor posicionadas. En Luxemburgo e Islandia, por ejemplo, bastan 16 horas de trabajo para alcanzar ese mismo ingreso. También sobresalen países como Suiza, Noruega, Dinamarca y Países Bajos, donde se requieren menos de 20 horas. Visual Capitalist explica que estas diferencias responden a varios factores estructurales. En el caso de América Latina, influyen los menores niveles de productividad, el crecimiento más lento de los salarios, la alta informalidad laboral y las limitaciones para acceder a capital, elementos que terminan reduciendo la capacidad de generar mayores ingresos por hora trabajada.

Otros países latinoamericanos también aparecen entre los más rezagados

Colombia no es el único país de la región que figura entre los últimos lugares del ranking. Los diez países donde más horas se necesitan para ganar US$1.000 son Colombia con 86 horas, seguido por México con 78 horas, Costa Rica con 53 horas y Chile con 51 horas. Esto significa que en los países con peor desempeño un trabajador debe dedicar más de cinco veces el tiempo que necesita una persona en las economías con mejores salarios para obtener el mismo ingreso. Lea más: Colombia, entre los seis países con peor desempeño laboral de la Ocde

¿Por qué algunos países necesitan trabajar menos horas?

Europa concentra la mayor parte de los primeros lugares del listado gracias a sus altos niveles salariales y de productividad. En Luxemburgo, por ejemplo, el peso de sectores como los servicios financieros y los servicios profesionales impulsa remuneraciones superiores al promedio internacional. En los países nórdicos —como Dinamarca, Noruega, Islandia y Finlandia— la combinación de economías altamente productivas, salarios elevados y políticas públicas de largo plazo permite que los trabajadores obtengan mayores ingresos dedicando menos horas. Visual Capitalist cita un estudio del Instituto Becker Friedman de la Universidad de Chicago y del Centre for Economic Policy Research (CEPR), según el cual los ciudadanos de estas economías trabajan menos horas al año que el promedio de la OCDE, aunque mantienen altas tasas de empleo y participación laboral. Este desempeño está respaldado por una fuerte inversión en educación, salud, protección social y políticas familiares, además de sistemas tributarios progresivos y esquemas de negociación salarial coordinada.

La productividad sigue siendo el principal reto para América Latina

El informe recuerda que el crecimiento de la productividad es el principal factor que explica el aumento de los ingresos y la reducción de las jornadas laborales. Según Our World in Data, mejorar la productividad no solo permite producir más bienes y servicios, sino que también hace posible incrementar los salarios sin necesidad de ampliar las horas de trabajo. En ese sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reportó que la productividad laboral por hora en la región aumentó 2,2% durante 2024 frente al año anterior. Aunque se trata de un avance, el organismo advierte que el ritmo de crecimiento continúa siendo inferior al observado en otras regiones del mundo. En total, 23 países latinoamericanos y caribeños registraron mejoras en productividad durante 2024, tres más que en 2023. Conozca también: Colombia tiene el segundo mayor costo de vida entre los países miembros de la Ocde