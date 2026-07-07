Presidente De la Espriella tras suspensión del empalme: “no podemos estar sentados con una banda de golpistas”

Tras el anuncio de la suspensión del proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro, el presidente electo Abelardo de la Espriella explicó las razones de esta decisión. Según dijo, la determinación obedece a que “Petro y Cepeda iniciaron un plan para quedarse en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado”. Aseguró que el proceso de empalme no se puede dar cuando se está “sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos”. Puede leer: “Recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de toda nuestra historia”: De la Espriella Las declaraciones se producen luego de que, en horas de la mañana de este martes, el presidente electo anunciara que frenaría por completo el proceso de empalme con el gobierno saliente, tras las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien en ocasiones anteriores ha sostenido que el elegido fue Iván Cepeda. Sin embargo, después del anuncio de la ruptura del proceso de empalme, Petro moderó su postura y, a través de un mensaje en su cuenta de X, afirmó que reconoce “al pueblo real que votó por Abelardo y lo respeto”.

¿Qué más dijo Abelardo?

El presidente electo aseguró que “el plan de Petro queridos compatriotas siempre fue hacer lo mismo que hicieron los Castro lo que hizo su amigo Chávez lo que ha hecho Ortega y otros tiranos del populismo del socialismo del siglo 21 precisamente para quedarse en el poder para atornillarse al poder”. Dijo que el jefe de Estado ha escalado sus actuaciones al atribuirse competencias que, según él, no le corresponden, desconocer la credencial presidencial expedida por la autoridad electoral y respaldar la idea de que el ganador de las elecciones fue Cepeda. Amplíe la noticia: De la “desobediencia civil pacífica” a hacerle “invivible el país a Abelardo”: el manual de los perdedores en la región A su juicio, sin lugar a dudas, estas acciones constituyen un intento de alterar el orden constitucional y desconocer el resultado de las urnas. También, cuestionó el papel de Cepeda y señaló que el llamado a la “desobediencia civil” no puede utilizarse para justificar el desconocimiento de la voluntad expresada por los votantes. En ese sentido, sostuvo que no existe una forma de resistencia pacífica que sirva de argumento para alterar el proceso democrático. De la Espriella reiteró que la democracia, el mandato ciudadano y la transición entre gobiernos deben ser respetados, y afirmó que los resultados electorales expresados en las urnas no lo pueden desconocer.

¿Qué dijo sobre el empalme?

En cuanto al proceso de empalme, De la Espriella informó que impartió instrucciones a la comisión encargada, encabezada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, de cesar “los encuentros con el gobierno golpista de Petro”. El mandatario electo indicó que el proceso de transferencia de información entre administraciones deberá seguir desarrollándose por vías formales. “Hay que cumplir el mandato legal del empalme a través de los mecanismos legales y tecnológicos que existen para recabar información”. Justificó su decisión argumentando que no considera viable mantener reuniones directas con funcionarios del actual Gobierno. “No podemos estar sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconoce al pueblo soberano en las urnas. Eso es inaceptable”. Entérese: Gobierno Petro reacciona a suspensión del empalme con De la Espriella y responsabiliza a Carlos Alonso Lucio de la ruptura Asimismo, hizo un llamado a sus seguidores y a los ciudadanos a defender los resultados electorales y la institucionalidad. “Queridos compatriotas, no podemos dejarnos raponear lo que en épica batalla democrática logramos en las urnas el pasado 21 de junio. Resistamos, que el 7 de agosto está cerca. Dios, el voto y la democracia hablaron”. También dijo tajantemente que continuará defendiendo el resultado de las elecciones y el orden constitucional.“Vamos a defender la Constitución y el Estado de derecho como corresponde” y explicó el porque decidió no sostener un encuentro con Petro y lanzó fuertes críticas contra el mandatario saliente. “Por eso no acepté, queridos compatriotas, reunirme con Petro. Todo en él es falsedad y marrulla. Con los enemigos de la patria no se debe contemporizar”. Lea también: Abelardo de la Espriella premia la lealtad con sus primeros ministros y busca técnicos, ¿quiénes siguen? Preguntas y respuestas: