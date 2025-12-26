x

Colombia tiene la tercera tasa de interés más alta del mundo por su deuda pública en 2025

Colombia cerró 2025 financiándose caro, sus bonos a 10 años superan 13%, reflejan desorden fiscal, más deuda pública y créditos más costosos internos.

    Cuando la deuda del Gobierno sube, no es una cifra abstracta ni un asunto lejano de tecnócratas. Es plata que sale de los impuestos de todos y que reduce el margen para financiar salud, educación, vivienda e inversión social. FOTO: Presidencia y Colprensa
Miguel Orlando Alguero
Economía

hace 9 horas
Colombia terminó 2025 financiándose a una de las tasas más altas del mundo. Los bonos del Gobierno a 10 años superan el 13%, un nivel que no solo la ubica por encima de todos los países de la OCDE, sino también entre las economías con mayor costo de endeudamiento global.

El dato no es menor. En el ranking internacional de rendimientos de deuda soberana a diciembre de 2025, Colombia aparece con una tasa del 13,1%, solo por debajo de países como Nigeria (16,8%) y Brasil (13,9%).

Y muy por encima de economías desarrolladas como Estados Unidos (4,2%), Alemania (2,7%) o Japón (2,0%).

Incluso frente a pares regionales, Colombia destaca por lo caro de su financiamiento, Perú y Chile rondan el 5,4%, mientras México se ubica cerca del 9%.

Puede leer: Caja del Gobierno Petro en rojo: la Nación se queda sin plata al cierre del año, pero hay $25 billones sin ejecutar

Colombia tiene la tercera tasa de interés más alta del mundo por su deuda pública en 2025

Déficit fiscal, riesgo y tasas, una cadena que se encarece

Para Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de la universidad Eafit e investigador económico, la explicación es directa y contundente: “Más déficit fiscal es más deuda, más riesgo y tasas más altas. Se sigue encareciendo la deuda pública en Colombia”.

Los números del Banco de la República, con corte al 19 de diciembre de 2025, confirman la presión. TES a 10 años por 13,10% y TES a 5 años por 12,83%. Los TES a 10 años acumulan un aumento de 51,8% frente a enero de 2022.

Ese mayor riesgo fiscal se traduce en una prima de riesgo más alta y, en la práctica, en crédito más caro no solo para el Estado, sino también para hogares y empresas.

Siga leyendo: Ministro de Hacienda justifica la polémica venta de TES por $23 billones: “la mejor operación era con Pimco”

Deuda del Gobierno vuelve a niveles de pandemia

El desorden fiscal es tal que la deuda bruta del Gobierno colombiano volvió a niveles observados durante la pandemia.

Entre agosto de 2022 y octubre de 2025, la deuda se incrementó en 376 billones de pesos, según cifras del Ministerio de Hacienda, y ya suma 1.181 billones de pesos, equivalentes a cerca del 65% del PIB.

Los datos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) y del propio MinHacienda muestran un repunte acelerado y preocupante. La deuda bruta del Gobierno Nacional Central es del 64,1% del PIB en octubre de 2025.

Esto significa el nivel más alto desde 2001. Además, en solo nueve meses pasó de 56,0% del PIB en enero de 2025 a 64,1% en octubre. Frente a octubre de 2024, aumentó 6 puntos porcentuales (desde 58,1%)

Todo esto ocurrió sin un choque externo equivalente, lo que refuerza la señal de deterioro fiscal interno”, detalla Montañez-Herrera.

Entérese: Gobierno Petro se endeudó por $23 billones en polémica emisión de bonos TES; deberá pagar intereses del 13,15%

La ecuación es dura: más deuda implica más intereses, y eso termina encareciendo el crédito y recortando el gasto social. Hoy, ese problema está en niveles históricamente altos.

