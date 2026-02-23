Colombia es el cuarto país con mayor inflación en América Latina

Los datos de inflación de enero de 2026 en América Latina muestran que la región se mueve a ritmos muy distintos. Mientras algunos países enfrentan nuevos aumentos en los precios, otros registran señales de desaceleración e incluso deflación.
El balance del primer mes del año refleja extremos claros: desde tasas negativas, como en Costa Rica, hasta cifras de dos dígitos en algunos países del sur del continente. Esto evidencia que cada economía sigue dinámicas internas propias, más allá de la influencia de los factores globales.
