Colombia es el cuarto país con mayor inflación en América Latina

La inflación del país, que se ubicó en 5,35% en enero, está detrás de Argentina, Bolivia y los estimados de Venezuela, donde aún no hay datos oficiales recientes.

  En Colombia, la inflación anual aumentó 25 puntos básicos en enero y se ubicó en 5,35%, tras una variación mensual de 1,18%. El dato representó el nivel más alto desde octubre de 2025. FOTO: Getty e IA
    En Colombia, la inflación anual aumentó 25 puntos básicos en enero y se ubicó en 5,35%, tras una variación mensual de 1,18%. El dato representó el nivel más alto desde octubre de 2025. FOTO: Getty e IA
Diario La República
hace 38 minutos
bookmark

Los datos de inflación de enero de 2026 en América Latina muestran que la región se mueve a ritmos muy distintos. Mientras algunos países enfrentan nuevos aumentos en los precios, otros registran señales de desaceleración e incluso deflación.

El balance del primer mes del año refleja extremos claros: desde tasas negativas, como en Costa Rica, hasta cifras de dos dígitos en algunos países del sur del continente. Esto evidencia que cada economía sigue dinámicas internas propias, más allá de la influencia de los factores globales.

Puede leer: Fitch advierte riesgos para pensiones en Colombia por alza del salario mínimo

Colombia, el cuarto país de Latinoamérica con la inflación más alta

En Colombia, la inflación anual aumentó 25 puntos básicos en enero y se ubicó en 5,35%, tras una variación mensual de 1,18%. El dato representó el nivel más alto desde octubre de 2025 y estuvo en línea con lo que esperaba el mercado.

En enero, la inflación anual aumentó en 25 puntos básicos (pb), hasta 5,35%, como resultado de una variación mensual de 1,18%, tal que se ubicó en el mayor nivel desde octubre de 2025. El dato se ubicó en línea con la expectativa del consenso de analistas y solo 4 pb por encima de nuestra proyección”, explicó Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia.

Entérese: Fact check a Petro y su defensa del impacto del salario mínimo sobre inflación, desempleo y crecimiento económico

Según la economista, 70% del aumento estuvo concentrado en servicios y regulados, que aportaron 83 pb de los 118 pb totales, impulsados en su mayoría por el inicio de ajustes anuales asociados a la indexación.

Este dato ratifica las presiones inflacionarias vigentes y confirma la expectativa de que la inflación supere 6% durante el año. De hecho, la inflación sin alimentos ni regulados marcó el nivel más alto desde noviembre de 2024, lo que sugiere persistencia en las presiones alcistas que enfrentará la inflación básica”, agregó Clavijo.

La directora señaló que la indexación continúa siendo el principal desafío para lograr que la inflación converja de manera más rápida hacia el rango meta del Banco de la República, que se sitúa entre 2% y 4%. Este reto se vuelve relevante tras el aumento de 23% en el salario mínimo para 2026, un factor que puede presionar los precios al alza en diversos sectores de la economía.

Vea aquí: Repunte de la inflación en enero afectó más a los vulnerables y la clase media en Colombia

La inflación anual de los servicios mostró un comportamiento más dinámico, acelerándose 40 puntos básicos y alcanzando un nivel de 6,33%, lo que marca dos meses consecutivos de incremento en este componente.

¿Cómo está la región?

Argentina volvió a registrar una aceleración y cerró enero con 32,4% interanual, luego de varios meses de desaceleración. Por otro lado, Bolivia logró moderar su ritmo y bajó a 19,64%, superando la barrera de 20%.

En las principales economías, Brasil reportó 4,44% interanual y México alcanzó 3,79%. Más abajo en la lista aparecen Chile con 2,8% y Perú con 1,7%.

Le interesa: Un kilo de carne cuesta $4.000 más en un año; sube 11,73% en Colombia

El caso de Venezuela sigue siendo particular. El último dato que se conoció fue una inflación de 26% en mayo de 2025. Desde hace más de seis meses no se publican cifras oficiales, lo que dificulta tener una lectura actualizada. Con ese registro, sería el segundo país con mayor inflación conocida en la región.

