Gobierno Petro solo ha hecho el 8% de las universidades que prometió y solo una es “nueva”

Ese proyecto nuevo se llevó a cabo en el Cauca y consistió en la construcción de aulas modulares. Diez de esos proyectos de infraestructura tiene 0 % de avance.

  Uno de los lotes en donde se llevará a cabo la obra de infraestructura en educación en El Espinal (Tolima). FOTO SUMINISTRADA
    Uno de los lotes en donde se llevará a cabo la obra de infraestructura en educación en El Espinal (Tolima). FOTO SUMINISTRADA
Camilo Acosta Villada
Camilo Acosta Villada

Actualidad

22 de febrero de 2026
bookmark

De la promesa del Gobierno del presidente Gustavo Petro de construir 100 universidades nuevas solo quedará el recuerdo y una raya más a su haber de incumplimientos. A la fecha, el número de proyectos de infraestructura para educación superior que están andando es de solo 42 (ni la mitad) y de estos, el 80 % está en fase de ejecución (23), de estructuración (10) o suspendido (1). Así las cosas, el mandatario que hizo de la educación una de sus principales banderas tendrá menos de seis meses para terminar ese porcentaje.

Esa vara se la puso Petro recién se posesionó. Habló de 100 nuevas instituciones e, incluso, tres días después de ganar en segunda vuelta (22 de junio de 2022) empezó a “gestionar” su cumplimiento. “Le solicito a los alcaldes y gobernadores del pais (sic) alistar lotes con titulos (sic) saneados para cosntruir (sic) las sedes universitarias y colegios universidades que sustentarán la infraestructura de una sociedad del conocimiento”, escribió entonces en X.

Sin embargo, el anuncio que hizo emocionar a sus votantes (entre académicos, congresistas, activistas y bodegueros) se fue aplacando con el paso de los años, en los que hasta el Ministerio de Educación reculó con la ejecución de esa promesa.

Aunque recién llegado (agosto de 2024) el ministro de Educación, Daniel Rojas, dijo que “la meta que se ha propuesto este Gobierno” era “construir y dejar financiadas 100 sedes universitarias”, en marzo de 2025 doró la píldora y se acomodó a los tiempos. “No nos comprometimos con 100 universidades nuevas. Cien universidades nuevas implicaría tener cien proyectos de ley para crearlas. Dijimos cien espacios educativos”, dijo en un Consejo de Ministros.

Le puede interesar: Universidad Nacional acata fallo judicial y posesiona a José Ismael Peña como rector.

Hoy, la meta en construcción de infraestructura universitaria tiene mala nota. De los 42 proyectos que pusieron en marcha, solo ocho aparecen como “terminados”, catorce tienen un avance de entre el 1 y 10 % y otros diez tienen avance del 0 %.

Datos recopilados por el exconcejal de Bogotá, Daniel Briceño, muestran que esta promesa del Gobierno Petro está cerca a ser la segunda versión de los 1.000 jardines infantiles y 100 colegios que dijo que construiría en Bogotá durante su Alcaldía.

Solo una universidad nueva

El exviceministro de Educación Víctor Saavedra le explicó a EL COLOMBIANO que para sacar adelante un proyecto de infraestructura para educación superior es necesario “cumplir con las dimensiones requeridas, que incluyen áreas deportivas, espacio de bienestar universitario, bibliotecas y otros”. Y añadió que la planeación contractual y presupuestal de estos “toma mucho tiempo” y por eso “no se hacen al final sino al inicio de los gobiernos”.

Entre tanto, el experto en proyectos educativos Jaime García agregó que “no es lo mismo abrir una universidad nueva y una sede nueva” y, referente a la promesa de Petro, aseguró que “si hay dos nuevas es mucho”. “Después empezaron a hablar de sedes, sobre las que hay que mencionar la infraestructura física y de capital intelectual. Es decir, salones y espacios de bienestar, de ocio, de esparcimiento y para dictar conferencias; así como profesores y personal administrativo”, añadió.

En ese sentido, es claro que para abrir una universidad o sede nueva se requiere ampliar la planta y que se habiliten los programas académicos que se ofrecerán allí. Esto se gestiona, según García, con un registro calificado que informa el número de estudiantes que habrá y dónde se ubicará para que le den la acreditación.

En esa complejidad, puede radicar que de los ocho proyectos terminados, solo una sea de construcción. Es decir, de una universidad nueva. Los otros cinco son proyectos de dotación y los restantes dos son de estudios y diseños, que son proyectos de papel.

Saavedra y García aclararon las diferencias en cuanto al tipo de intervención de los proyectos, que son adecuación, dotación y construcción.

Lea además: Exclusivo | “Hasta 20 millones cada uno”: así funcionaría la ‘fábrica’ de títulos exprés en la U. San José

La adecuación es el mejoramiento, cambio o habilitación que se hace de un inmueble que existe y se readapta para ofrecer servicios educativos; la dotación es el suministro de materiales u objetos para poder habilitar una sede, como sillas, escritorios, equipos audiovisuales, computadores, laboratorios y otros elementos; mientras que la construcción es el que inicia de cero, con la compra de lotes, y se considera como nueva institución.

De hecho, ese único proyecto de construcción se desarrolló en Popayán con el Colegio Mayor del Cauca, que consistió en aulas modulares: estructuras metálicas que pueden transportarse e instalarse con facilidad.

“Las aulas modulares podrían caber en la categoría de construcción, pues son maneras de hacerlo más rápido; el problema es si están adecuados según la geografía donde estén y eso se queda en constuir salones, pero no en construir espacios para la vida universitaria”, comentó al respecto Jaime García.

InfogrÃ¡fico
Gobierno Petro solo ha hecho el 8% de las universidades que prometió y solo una es “nueva”

“Para mí depende del contexto: en zonas de difícil conexión y alejadas, hay que pensar en soluciones como esa, pero en grandes ciudadades se necesitan soluciones definitivas y permanentes”, opinó, por su parte, Víctor Saavedra.

Los otros proyectos terminados son cinco dotaciones: cuatro para la sede de Tumaco de la Universidad de Nariño y otra para la Institución Universitaria Digital de Antioquia en Medellín.

El tiempo en contra

De los 33 proyectos que están en fase de ejecución y estructuración, cuatro debieron ser entregados en 2025, seis tienen fecha de finalización entre enero y febrero de 2026, 10 deben ser finiquitados antes de agosto (final del periodo presidencial de Gustavo Petro) y los restantes 13 tienen plazo de entrega entre septiembre de este año y octubre de 2027.

Lo que preocupa de las cifras que Daniel Briceño condensó del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) es que 27 de los 42 proyectos tienen un avance físico de entre 0 % y 20 %: 10 tienen progreso nulo, 14 tienen entre 1 y 10 por ciento de desarrollo y tres han avanzado entre 11 y 20 por ciento.

Incluso, entre los 10 proyectos que tienen porcentaje de avance del 0 %, hay cuatro que tienen fecha de finalización antes entre el 21 de febrero (ayer) y el 29 de junio de este año, es decir, entre los meses que le quedan a este Gobierno para ejecutar.

Se trata de una adecuación de un centro de recursos educativos en el Instituto Universitario del Caribe y la Universidad del Magdalena en Montelíbano (Córdoba); la construcción de aulas modulares en la sede de Rionegro (Antioquia) de la Universidad Nacional; la construcción de aulas modulares en la sede de Riosucio de la Universidad Tecnológica del Chocó, y la construcción de un auditorio en el Instituto Tecnológico del Putumayo ubicado en el municipio de Colón.

Esta demora, según expuso el viceministro Saavedra, desde su experiencia como creador del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), se presenta porque el Gobierno Petro no hizo la gestión contractual al inicio de su gobierno.

“Firmó en enero de este año un Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) de $13 billones, que es la más grande en infraestructura, y luego aprobaron vigencias futuras, pero no hay contratos porque entró la ley de garantías y solo podían hacer licitaciones de obra. No hay protección contractual”, dijo.

Le puede interesar: “Hoy siento que mi diploma pesa más por el escándalo que por el conocimiento”: estudiantes de la U. San José.

Entre tanto, las cifras de los mencionados 42 proyectos en marcha muestran que solo 12 (el 28 %) tienen un avance físico entre el 50 % y el 99 %, entre los que hay cuatro dotaciones; una dotación y adecuación; tres estudios y diseños; un estudio, diseño y construcción, y una adecuación.

La construcción de la sede sur de la Universidad del Tolima en Chaparral, el contrato fue adjudicado el 10 de diciembre de 2025 con fecha de inicio el 15 de enero de 2026. Se espera que el Gobierno entregue la sede el 15 de abril de 2027. Este 20 de febrero, el ministro Daniel Rojas estuvo en Chaparral plantando un árbol para, al parecer, dar inicio a la obra.

En el caso de la Universidad Tecnológica del Chocó, hay dos proyectos. Uno, la construcción de la primera fase del centro de desarrollo subregional del Darién en el municipio de Nuevo Belén de Bajirá. Al consultar el estado de la obra directamente con la Alcaldía de ese municipio, contestaron que “los adelantos que se realizan son con el propósito de construir la infraestructura”.

En resumen, no hubo respuesta clara. Justo el 20 de febrero se habló en prensa regional de que el alcalde del municipio recibió a una comisión técnica para avanzar en el proyecto. La misma universidad tiene un proyecto en Riosucio, pero cuando este diario los contactó para preguntarles por ambos casos, no se pronunciaron.

Para la construcción de la segunda fase de la sede de Soledad de la Universidad de Atlántico, el ministro Rojas fue a finales de enero pasado para un acto simbólico que consistía en poner las primeras piedras y sembrar árboles.

Varios contratos con entrega en 2026 o en el primer semestre de 2027 cuentan con porcentajes de ejecución bajos o nulos. Este medio preguntó a qué se debía el retraso en la consecución de las promesas del Gobierno en los 100 proyectos de universidades, incluidas aquellas que están en 0 % de avance y tienen pronta entrega este 2026. Al cierre de esta edición no contestaron.

Será cuestión de tiempo ver si el Gobierno sube el número de proyectos terminados, en medio de unos meses en los que el objetivo está en las urnas en marzo, mayo y junio.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

