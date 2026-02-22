Gobierno Petro solo ha hecho el 8% de las universidades que prometió y solo una es “nueva”

De la promesa del Gobierno del presidente Gustavo Petro de construir 100 universidades nuevas solo quedará el recuerdo y una raya más a su haber de incumplimientos. A la fecha, el número de proyectos de infraestructura para educación superior que están andando es de solo 42 (ni la mitad) y de estos, el 80 % está en fase de ejecución (23), de estructuración (10) o suspendido (1). Así las cosas, el mandatario que hizo de la educación una de sus principales banderas tendrá menos de seis meses para terminar ese porcentaje.
