En Colombia hay 507 mil vendedores ambulantes y generan $12,8 billones en ventas, reveló el Dane

El más reciente informe de micronegocios del Dane dejó una radiografía contundente sobre la calle como motor económico del país.
En 2024 hubo 507.266 puestos de ventas ambulantes y 586.668 personas ocupadas en esa actividad, el mayor registro en los últimos cinco años.
Frente a 2023, el crecimiento fue del 5,3% en el número de puestos (cuando había 481.655) y del 5,4% en el personal ocupado, que un año antes sumaba 556.501 personas.
La cifra confirma, según el Dane, que el comercio ambulante sigue siendo un refugio laboral y una alternativa de ingresos para cientos de miles de familias.
El comercio representa casi la mitad de estas actividades, con 45,9% de participación, seguido de los servicios (34,2%), la industria (11,6%) y la agricultura, ganadería, caza y pesca (8,2%).
