Este es el centro de ciberseguridad de Claro ante ola de ataques en el país; lo presentó en Medellín

La consolidación de la ciberseguridad como prioridad para las empresas colombianas responde a un entorno de riesgo creciente. Así lo hizo saber la compañía Claro en Medellín, al citar el Índice de Inteligencia de Amenazas X-Force 2025 de IBM, en donde Colombia ocupa el cuarto lugar entre los países más atacados de Latinoamérica. No obstante, registros internos del sector tecnológico ubican al país en la segunda posición regional en volumen de ofensivas cibernéticas y en vulnerabilidad por baja cultura de protección digital. El impacto económico de estas brechas es significativo en las cuentas de las empresas, ya que el informe de IBM sobre el costo de una filtración de datos señala que el perjuicio promedio en América Latina alcanza los US$2,51 millones por cada incidente. A su vez, los análisis financieros demuestran que las consecuencias críticas radican en la interrupción de las operaciones, la pérdida de confianza de los clientes y el deterioro reputacional de las organizaciones. Siga leyendo: Tres señales que indican que su teléfono fue hackeado, ¿qué hacer en estos casos?

Inversión millonaria para masificar la ciberresiliencia

En respuesta a esta realidad, Claro empresas anunció el robustecimiento de su Cyber Security Operations Center (CSOC), un centro especializado de ciberseguridad, diseñado para ofrecer monitoreo, detección, contención y respuesta continua ante amenazas digitales, con el enfoque de proteger la continuidad del negocio de las empresas colombianas. La puesta en marcha de este modelo técnico requirió una inversión superior a los 15.000 millones de pesos durante el último año por parte de Claro. Los recursos financieros se destinaron a robustecer la infraestructura tecnológica y a integrar herramientas de inteligencia artificial. El objetivo de la corporación es democratizar el acceso a servicios de seguridad digital de estándar global, permitiendo que tanto pequeñas y medianas empresas (Pymes) como grandes conglomerados accedan a las mismas capacidades de respuesta. La operación del CSOC se basa en una vigilancia continua de 24 horas, los siete días de la semana. A diferencia de las soluciones tradicionales que actúan mediante herramientas aisladas, este centro unifica el monitoreo técnico con la gestión de incidentes y el acompañamiento estratégico. La incorporación de inteligencia artificial permite procesar datos en tiempo real, priorizar alertas de forma inteligente y ejecutar contenciones tempranas antes de que las amenazas afecten los balances financieros. Lea aquí: ¿Están en riesgo sus datos? Esto se sabe de reportes de hackeo a Nubank, Davivienda y Alcaldía de Medellín Las auditorías previas al lanzamiento del centro identificaron que las tácticas de los atacantes migran con frecuencia hacia la suplantación de identidad corporativa. En el último año se registraron más de 148.000 casos efectivos de ataques cibernéticos contra empresas en Colombia. De esa cifra, aproximadamente 12.000 sucesos correspondieron a hurto de identidad digital y 16.000 a incidentes de ransomware o secuestro de bases de datos. “El entorno digital exige una evolución en la forma como las empresas gestionan el riesgo; la ciberseguridad dejó de ser un componente técnico para convertirse en un habilitador de crecimiento sostenible”, explicó María Luisa Escolar, directora de la Unidad de Mercado Corporativo de Claro Colombia.

Cifras de Claro sobre ciberseguridad.

Modalidades de ataque y el factor del riesgo humano

Miguel Sendales, gerente comercial de ciberseguridad de Claro, explicó que el análisis del entorno delictivo digital muestra que las fallas de seguridad no se limitan a los sistemas de redes, sino que aprovechan el comportamiento de los usuarios. En el ámbito corporativo, los delincuentes buscan vulnerar los roles y credenciales de los empleados para ingresar a los computadores de la empresa y encriptar aplicaciones críticas. Las modalidades más frecuentes en el país incluyen el smishing (mensajes de texto fraudulentos) y la suplantación de marcas mediante plataformas de mensajería instantánea. Los ataques simulan comunicaciones de entidades bancarias, autoridades tributarias, operadores logísticos y empresas de telecomunicaciones con el fin de extraer datos sensibles. A nivel global, las mediciones técnicas indican que se ejecutan dos millones de ataques cibernéticos por segundo y se registra un incidente de ransomware cada 144 segundos, lo que sitúa la protección perimetral de los activos digitales como un factor clave para la estabilidad de la economía empresarial.

¿Cuál es la apuesta de Claro en servicios de seguridad digital?