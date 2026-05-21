Este es el centro de ciberseguridad de Claro ante ola de ataques en el país; lo presentó en Medellín

La consolidación de la ciberseguridad como prioridad para las empresas colombianas responde a un entorno de riesgo creciente. Así lo hizo saber la compañía Claro en Medellín, al citar el Índice de Inteligencia de Amenazas X-Force 2025 de IBM, en donde Colombia ocupa el cuarto lugar entre los países más atacados de Latinoamérica.
No obstante, registros internos del sector tecnológico ubican al país en la segunda posición regional en volumen de ofensivas cibernéticas y en vulnerabilidad por baja cultura de protección digital.
El impacto económico de estas brechas es significativo en las cuentas de las empresas, ya que el informe de IBM sobre el costo de una filtración de datos señala que el perjuicio promedio en América Latina alcanza los US$2,51 millones por cada incidente.
A su vez, los análisis financieros demuestran que las consecuencias críticas radican en la interrupción de las operaciones, la pérdida de confianza de los clientes y el deterioro reputacional de las organizaciones.
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