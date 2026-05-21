Fuerte choque entre magistrados del CNE por medidas cautelares a Atlas Intel quedó grabado en video

Un fuerte desencuentro protagonizaron ayer dos magistrados del Consejo Nacional Electoral. La discusión ocurrió por la decisión de vetar temporalmente a Atlas Intel, medida que ha sido cuestionada. Todo terminó en un fuerte enfrentamiento entre la magistrada Fabiola Márquez y el magistrado Álvaro Hernán Prada, quien aseguró que esa decisión violaba el debido proceso.

En el audio conocido, se escucha a Prada decirle a Márquez —magistrada designada por el Pacto Histórico— que le “da mucha pena, pero usted tenía que traer el proyecto aquí a discusión de la sala”.

El togado insistió en que la medida afectaba derechos fundamentales y advirtió que el procedimiento podría tener implicaciones legales. “Usted tomó una decisión de fondo. Todas esas sanciones pasan por la sala plena. No debió hacerlo así”, sostuvo.

Además, lanzó fuertes cuestionamientos contra Márquez y aseguró que la actuación “raya con el prevaricato”. “No tenía la posibilidad de tomar esa decisión usted”, agregó.