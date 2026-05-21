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Arcángel se disculpa por polémica defensa que hizo sobre la conquista y crece llamado a boicot en México

Las declaraciones de Arcángel sobre la conquista española desataron una ola de críticas en redes sociales y llamados a cancelar sus conciertos en México.

  • Arcángel enfrenta fuertes críticas en redes sociales tras defender parte del legado de la colonización española durante un concierto en Madrid. FOTO: Redes sociales del cantante.
    Arcángel enfrenta fuertes críticas en redes sociales tras defender parte del legado de la colonización española durante un concierto en Madrid. FOTO: Redes sociales del cantante.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 1 hora
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El cantante urbano Arcángel enfrenta una fuerte controversia en redes sociales luego de unas declaraciones realizadas durante un concierto en España sobre la conquista española y el legado colonial en América Latina. Aunque el artista publicó un mensaje de disculpas dirigido al público latinoamericano, las críticas y llamados a boicotear su música y sus próximos conciertos en México continúan creciendo.

La polémica comenzó tras viralizarse un fragmento de una presentación del reguetonero en Madrid, donde defendió parte de la herencia cultural dejada por la colonización española y rechazó las exigencias de disculpas históricas por los abusos cometidos durante la conquista.

Éramos indios, llegó esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer. ¿Qué se robaron el oro?... ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día? No hay que pedir disculpas a nadie”, expresó el artista frente al público español.

Las declaraciones generaron una ola de rechazo, especialmente entre usuarios mexicanos y latinoamericanos que consideraron ofensivas sus palabras hacia los pueblos indígenas y las víctimas de la colonización. En distintas plataformas comenzaron a multiplicarse mensajes exigiendo cancelar sus presentaciones y dejar de apoyar su música.

Ante la presión, el cantante acudió a su cuenta oficial de Instagram para aclarar sus palabras y ofrecer disculpas. En el mensaje aseguró que nunca tuvo la intención de faltar al respeto a Latinoamérica ni a los pueblos originarios.

Conozca: Arcángel anunció segundo concierto en Medellín: ya están disponibles las entradas

Amo Latinoamérica y también amo España, porque ambos forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y lo que somos hoy”, escribió el intérprete.

El artista también señaló que reconocer la influencia cultural española no significa ignorar el sufrimiento que dejó la conquista en millones de personas. Según explicó, su intención era promover un mensaje de unión y no generar división entre culturas.

Pronunciamiento de Arcángel en redes sociales.
Pronunciamiento de Arcángel en redes sociales.

Sin embargo, las disculpas no lograron frenar la indignación en redes sociales. Usuarios continuaron compartiendo mensajes de rechazo bajo etiquetas relacionadas con boicot y cancelación. Algunos incluso pidieron que el cantante no vuelva a presentarse en México, donde tiene conciertos programados para agosto en el Palacio de los Deportes.

Lea aquí: Arcángel anuncia concierto en Medellín, ¿cuándo será?

Mientras una de las fechas ya agotó entradas, la segunda presentación todavía mantiene boletos disponibles en medio de la controversia digital.

Arcángel, cuyo nombre real es Austin Agustín Santos, nació en Nueva York y creció en Puerto Rico. El artista alcanzó reconocimiento en la escena del reguetón a comienzos de los años 2000 como parte del dúo Arcángel & De la Ghetto, consolidándose después como una de las figuras más conocidas de la música urbana latina.

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