Claro activa plan de emergencia tras el sismo y trabaja para restablecer servicios en cinco departamentos

Claro Colombia reportó este lunes intermitencias en algunos de sus servicios de telecomunicaciones tras el fuerte sismo registrado en la mañana de este 10 de agosto en varias regiones del país. La compañía señaló que las afectaciones se concentran principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. Según el pronunciamiento de la empresa, las fallas están relacionadas con interrupciones en el suministro de energía, un aumento considerable de la demanda de tráfico sobre la red y daños en parte de la infraestructura de telecomunicaciones ubicada en las zonas impactadas por el movimiento telúrico. La compañía aseguró que desde el momento en que se presentó la emergencia, activó sus protocolos de monitoreo y respuesta para identificar las afectaciones y avanzar en la recuperación de los servicios. Le puede interesar: Tigo reporta intermitencias tras fuerte sismo: hay cortes de energía y daños en su infraestructura

¿Qué está provocando las intermitencias?

Claro explicó que son tres los principales factores que están afectando el funcionamiento de algunos servicios. El primero son las interrupciones en el suministro eléctrico, que pueden afectar la operación de determinados elementos de la infraestructura de telecomunicaciones. El segundo es la alta demanda de tráfico sobre la red. En una emergencia de gran magnitud, miles de usuarios intentan comunicarse simultáneamente con familiares, organismos de socorro y autoridades, lo que puede generar congestión. El tercer factor corresponde a daños en parte de la infraestructura de telecomunicaciones en las zonas que resultaron afectadas por el sismo. Estos elementos están generando intermitencias y dificultades para mantener las condiciones normales de los servicios.

¿En qué departamentos hay afectaciones?

De acuerdo con Claro, las principales zonas donde se presentan intermitencias son: Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. La compañía señaló que mantiene un monitoreo permanente de la situación y que el alcance de las afectaciones puede variar a medida que avanzan las labores de evaluación y recuperación. Lea más: ¿Se cayó la señal tras el terremoto? Estas son las opciones para comunicarse durante una emergencia

Claro trabaja en estabilizar la red

La empresa aseguró que sus equipos técnicos y de atención de crisis se encuentran trabajando para recuperar progresivamente los servicios. Entre las acciones que adelanta está el balanceo de tráfico, una medida que busca distribuir la demanda sobre la red para reducir la congestión y mejorar las condiciones de conectividad. También se están ejecutando labores de estabilización de la red, con el objetivo de restablecer gradualmente las condiciones normales de operación. “Los equipos técnicos y de atención de crisis de Claro Colombia activaron los protocolos de monitoreo y respuesta para atender la situación”, señaló la compañía. Claro agregó que continuará haciendo seguimiento a la evolución de la emergencia y entregará nueva información a través de sus canales oficiales. Conozca también: Este fue el epicentro del temblor de 7.4 que asustó esta mañana a Colombia

La conectividad también es clave durante la emergencia

Las intermitencias se presentan mientras las autoridades y organismos de socorro continúan atendiendo la emergencia ocasionada por el terremoto. Precisamente, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recordó este lunes que durante situaciones de emergencia las comunicaciones relacionadas con la protección de la vida tienen prioridad. La regulación colombiana establece además que los usuarios pueden comunicarse con los servicios de emergencia incluso cuando no tienen saldo o cuando su servicio se encuentra suspendido mediante el 123. Ante una eventual congestión de las redes, la CRC recomendó utilizar, cuando sea posible, mensajes de texto o mensajería instantánea para comunicarse con familiares y conocidos, evitando llamadas innecesarias o demasiado prolongadas. Así, mientras avanzan las labores de recuperación de la infraestructura afectada por el sismo, los operadores y las autoridades mantienen activos mecanismos especiales para intentar garantizar la continuidad de las comunicaciones en las zonas más golpeadas. Continúe leyendo: De la Espriella emitió declaración de desastre de carácter nacional por terremoto, ¿qué implicaciones tiene?

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