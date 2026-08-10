Claro activa plan de emergencia tras el sismo y trabaja para restablecer servicios en cinco departamentos

Claro Colombia reportó este lunes intermitencias en algunos de sus servicios de telecomunicaciones tras el fuerte sismo registrado en la mañana de este 10 de agosto en varias regiones del país.
La compañía señaló que las afectaciones se concentran principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.
Según el pronunciamiento de la empresa, las fallas están relacionadas con interrupciones en el suministro de energía, un aumento considerable de la demanda de tráfico sobre la red y daños en parte de la infraestructura de telecomunicaciones ubicada en las zonas impactadas por el movimiento telúrico.
La compañía aseguró que desde el momento en que se presentó la emergencia, activó sus protocolos de monitoreo y respuesta para identificar las afectaciones y avanzar en la recuperación de los servicios.
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