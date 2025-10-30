Los cinco riesgos que harían caer la calificación de Ecopetrol, alerta Fitch

La agencia calificadora Fitch Ratings mantuvo la calificación AAA nacional con perspectiva estable para Ecopetrol, pero lanzó una advertencia contundente: existen cinco factores que podrían derivar en una rebaja de la nota si la empresa estatal enfrenta deterioros financieros, retrasos en proyectos o tensiones con el Gobierno.
El informe, publicado este 30 de octubre de 2025, subraya que el Estado colombiano posee el 88,5% de la compañía, y que la relación entre ambas entidades sigue siendo clave para la estabilidad del emisor.
Sin embargo, la agencia alertó sobre un “ruido institucional” en torno a la gobernanza corporativa de Ecopetrol que podría afectar su desempeño operativo y su acceso al mercado de bonos.
Cabe recordar que la calificación AAA de Fitch es la máxima calificación crediticia que otorga esta agencia, e indica que esta empresa tiene la capacidad de pago excepcionalmente sólida y el menor riesgo de incumplimiento, reflejando una gran seguridad y confianza para los inversores.
