China cierra “la llave”: suspende exportaciones de diésel y gasolina por guerra entre EE. UU. e Irán

El gobierno de China ordenó a las mayores refinerías del país suspender las exportaciones de diésel y gasolina mientras la escalada del conflicto en el Golfo Pérsico interrumpe la llegada de crudo desde una de las regiones productoras más importantes del planeta. La decisión se tomó apenas seis días después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, un conflicto que también involucra ataques de EE. UU. e Israel contra territorio iraní y represalias de Teherán. Entérese: Fuerte desplome del 90% en el tráfico de petróleo por cierre del Ormuz, tras ataques de Irán en el Golfo Funcionarios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), el principal organismo de planificación económica del país, pidieron a ejecutivos del sector petrolero suspender de forma inmediata y temporal las ventas al exterior de combustibles refinados, según fuentes citadas por Bloomberg. Durante una reunión celebrada esta semana, las autoridades indicaron a las refinerías que deben dejar de firmar nuevos contratos de exportación y negociar la cancelación de cargamentos ya acordados.

Qué combustibles quedan fuera de la restricción

La orden incluye prácticamente todas las exportaciones de gasolina y diésel, aunque contempla algunas excepciones específicas. Quedaron excluidos: el combustible búnker almacenado en depósitos aduaneros, el combustible de aviación en esas mismas instalaciones, y los suministros destinados a Hong Kong y Macao. Las principales empresas afectadas por la orden son gigantes estatales y privados del sector energético como PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem Group y la refinería privada Zhejiang Petrochemical. Estas compañías suelen recibir cuotas de exportación otorgadas por el gobierno. Sin embargo, ninguna respondió a solicitudes de comentarios de Bloomberg, y la CNDR tampoco contestó de inmediato a las consultas. Siga leyendo: Irak cierra el segundo yacimiento petrolero más grande del mundo por guerra en Irán

Asia se prepara para un golpe energético