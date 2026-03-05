x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Multimedia
hace 2 horas
bookmark

Trump califica como un 15 de 10 su guerra contra Irán

hace 2 horas

El presidente Donald Trump calificó el desempeño de Estados Unidos en la guerra con Irán con un 15 en una escala del 1 al 10, afirmando que los líderes de la república islámica estaban siendo asesinados rápidamente, mientras Israel realizó un nuevo ataque por la noche a Teherán....

Agencia AFP

Todos los videos

Ver más