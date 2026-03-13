Cemex desinvierte en Colombia y vende activos clave a gigante suizo por US$485 millones

El grupo mexicano Cemex, uno de los mayores productores de cemento a nivel mundial, anunció que avanza en un proceso para desprenderse de parte de sus operaciones en Colombia a través de varias transacciones independientes que, en conjunto, podrían sumar unos US$555 millones. Como parte inicial de este plan, la compañía informó que firmó un acuerdo con la multinacional suiza Holcim para vender una planta de cemento, un molino de molienda y un conjunto de activos relacionados con el negocio de materiales de construcción. Puede leer: El aumento del salario mínimo aprieta las cuentas de las empresas: así se siente el impacto en los márgenes La operación contempla la venta de la planta de cemento Caracolito, el molino de molienda Santa Rosa y varias instalaciones relacionadas con concreto premezclado, agregados, mortero y aditivos, por un valor de US$485 millones. Según la empresa, estos activos incluyen más de 20 instalaciones y podrían aportar aproximadamente US$360 millones en ventas anuales adicionales para Holcim a partir de 2026. La transacción está prevista para cerrarse hacia finales de este año, aunque todavía depende del cumplimiento de condiciones habituales de cierre, entre ellas la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes. Entérese: Inversores filipinos comprarán la petrolera SierraCol, que produce 10% del crudo colombiano

Cemex busca completar desinversiones por hasta US$555 millones

De forma paralela, Cemex señaló que mantiene negociaciones con otros posibles compradores para vender activos adicionales ubicados en la misma zona geográfica que no fueron incluidos en el acuerdo con Holcim. Estas operaciones adicionales podrían generar cerca de US$70 millones, lo que elevaría el valor total del proceso de desinversión en Colombia a unos US$555 millones. Estrategia global de optimización del portafolio El director general de Cemex, Jaime Muguiro, explicó que la decisión responde a la estrategia de la compañía de optimizar su portafolio de activos y concentrar inversiones en mercados considerados estratégicos. “Estamos satisfechos con el progreso continuo que estamos logrando para seguir optimizando nuestro portafolio, mientras nos enfocamos en invertir y fortalecer nuestra posición en geografías y negocios clave en Estados Unidos, Europa y México”, señaló el directivo en un comunicado. Muguiro agregó que el proceso de reorganización del portafolio de la empresa comenzó en 2018 y que desde entonces se ha logrado avanzar en buena parte de los objetivos planteados. Cemex mantendrá operaciones clave en Colombia A pesar de estas desinversiones, Cemex aseguró que mantendrá una presencia relevante en el mercado colombiano. Una vez completadas las operaciones anunciadas, la empresa conservará dos plantas de cemento, ubicadas en Maceo (Antioquia) y Cúcuta (Norte de Santander), con una capacidad instalada conjunta de 1,6 millones de toneladas anuales. Además, continuará operando el molino de molienda Clemencia, así como varias plantas de concreto premezclado y canteras de agregados en el país. De acuerdo con la compañía, estos activos, junto con su personal y socios comerciales, permitirán mantener su posición competitiva y seguir atendiendo la demanda del mercado colombiano.

El director general de Cemex, Jaime Muguiro, explicó que la decisión responde a la estrategia de la compañía de optimizar su portafolio de activos y concentrar inversiones en mercados considerados estratégicos. “Estamos satisfechos con el progreso continuo que estamos logrando para seguir optimizando nuestro portafolio, mientras nos enfocamos en invertir y fortalecer nuestra posición en geografías y negocios clave en Estados Unidos, Europa y México”, señaló el directivo en un comunicado. Muguiro agregó que el proceso de reorganización del portafolio de la empresa comenzó en 2018 y que desde entonces se ha logrado avanzar en buena parte de los objetivos planteados. Vea aquí: Parex ganó la puja a GeoPark por los activos petroleros de Frontera Energy en Colombia

Cemex mantendrá otras operaciones en Colombia