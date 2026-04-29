Crece la ola de elogios a Luis Díaz en toda Europa: todos hablan de él

El 28 de abril de 2026 no pasará a la historia del fútbol como un día cualquiera. Fue una de esas veladas que quedan tatuadas en la memoria del deporte, una batalla épica en la Champions League donde el Paris Saint-Germain venció 5-4 al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes. Pero más allá del resultado, hubo un nombre que se elevó por encima del caos, del vértigo y de la emoción: Luis Díaz.
Cuando el Bayern parecía derrotado, con un 5-2 en contra que rozaba la sentencia de esa semifinal, apareció Díaz. No como un simple jugador, sino como un fenómeno. Como ese tipo de futbolista que no acepta finales escritos. Su gol para el 4-5 en el minuto 68 no fue solo un tanto: fue una obra de arte. Control de clase mundial, un regate electrizante frente al brasileño Marcos Aoás Correa (Marquinhos) y una definición que dejó sin respuesta al portero. Antes, ya había provocado el penalti del primer gol, tras una larga corrida, desgastado rivales y encendiendo la esperanza.