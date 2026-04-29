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Crece la ola de elogios a Luis Díaz en toda Europa: todos hablan de él

El guajiro se robó todas las miradas con una actuación descomunal en el duelo entre PSG y Bayern Múnich, lo que desató una lluvia de elogios.

  • Luis Díaz fue el hombre más importante del Bayern Múnich en el duelo de ida de las semifinales de la Champions ante el Paris Saint-Germain. FOTO GETTY
    Luis Díaz fue el hombre más importante del Bayern Múnich en el duelo de ida de las semifinales de la Champions ante el Paris Saint-Germain. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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El 28 de abril de 2026 no pasará a la historia del fútbol como un día cualquiera. Fue una de esas veladas que quedan tatuadas en la memoria del deporte, una batalla épica en la Champions League donde el Paris Saint-Germain venció 5-4 al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes. Pero más allá del resultado, hubo un nombre que se elevó por encima del caos, del vértigo y de la emoción: Luis Díaz.

Cuando el Bayern parecía derrotado, con un 5-2 en contra que rozaba la sentencia de esa semifinal, apareció Díaz. No como un simple jugador, sino como un fenómeno. Como ese tipo de futbolista que no acepta finales escritos. Su gol para el 4-5 en el minuto 68 no fue solo un tanto: fue una obra de arte. Control de clase mundial, un regate electrizante frente al brasileño Marcos Aoás Correa (Marquinhos) y una definición que dejó sin respuesta al portero. Antes, ya había provocado el penalti del primer gol, tras una larga corrida, desgastado rivales y encendiendo la esperanza.

El mejor del Bayern

El prestigioso diario Bild no dudó en calificar su actuación con la nota perfecta. “¡Qué golazo! Control de clase mundial, regate y definición genial... Grandes carreras por el medio campo. ¡El mejor jugador del Bayern!”.

Desde Sport Deutschland fueron igual de contundentes. “Su estilo de juego dominó el partido... Fue decisivo en todo momento, especialmente en los duelos individuales”.

Incluso Abendzeitung destacó su impacto total. “El PSG no pudo detenerlo. ¡Qué explosión de velocidad! Jugó de forma brillante”.

En Alemania no hubo debate: Luis Díaz fue el alma, el motor y el corazón del Bayern.

Francia lo sufre... y lo admira

En territorio francés, el respeto fue igual de grande. El influyente L’Equipe le otorgó un 9/10, considerándolo la figura del Bayern, al nivel de Khvicha Kvaratskhelia. Su análisis fue contundente: provocó un penalti, asistió, marcó y desquició a la defensa.

Desde RMC Sport narraron su gol con asombro. “¡El fabuloso gol de Luis Díaz... París ha perdido el control!”.

La agencia AFP y medios como Le Monde coincidieron: su jugada fue un acto de genialidad individual, eliminando a Marquinhos y devolviendo la esperanza.

Y el propio Marquinhos, víctima directa, lo resumió con admiración. “Luis es un campeón... en el uno contra uno es muy difícil”.

Voces de admiración

El entrenador del PSG, Luis Enrique, no ocultó la dificultad que representó. “Sus extremos, Luis Díaz y Olise... ¿de dónde salen esos jugadores?”.

Desde Inglaterra, leyendas y analistas no se quedaron atrás. El histórico John Terry fue directo: “Así deberían ser los extremos en todo el mundo”. Mientras que Micah Richards explotó de incredulidad. “¡Es un cambiador total de partidos! Energía, ritmo, magia... el Liverpool perdió una joya”.

Y quien alguna vez dudó, ahora se rindió. Jamie Carragher admitió: “Es frustrante... jugadores así son imposibles de reemplazar. Nunca te cansas de verlo jugar”.

La reivindicación total

Desde la directiva del Bayern Múnich, el legendario exportero Oliver Kahn fue claro. “Elegimos a Díaz por encima de Cody Gakpo... fue la decisión correcta”. Y fue más allá: “Es uno de los mejores extremos izquierdos de Europa... su espíritu de lucha ha sido clave para nuestro éxito”.

Las cifras respaldan cada palabra: 7 goles en 11 partidos de Champions, 26 tantos y 17 asistencias en la temporada. Números de élite para un jugador que, a sus 29 años, vive el mejor momento de su carrera.

En el Parque de los Príncipes de París no solo hubo un espectáculo de nueve goles. Fue el escenario donde un futbolista colombiano se convirtió en el centro del mundo.

Provocó un penalti, generó tarjetas, asistió, marcó un gol antológico y sostuvo a un gigante cuando parecía caer. Para muchos medios, fue una de las mayores exhibiciones en la historia reciente de la Champions.

Díaz jugó, inspiró, brilló, dominó. Y mientras el Bayern se prepara para la vuelta en el Allianz Arena, el próximo miércoles 6 de mayo, el mensaje ya está claro para el planeta fútbol: cuando el guajiro está inspirado, cualquier remontada es posible. Porque hay días, como el pasado martes, en las que el fútbol se rinde a un solo nombre: Lucho.

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