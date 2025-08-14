Cementos Argos dispara su utilidad en 167% para primer semestre, mientras avanza en su reingreso a EE.UU.

Cementos Argos reportó un crecimiento del 167,3% en su utilidad neta durante el primer semestre de 2025, alcanzando $381.000 millones.
El Ebitda acumulado llegó a $554.000 millones, con un margen del 22%, lo que supone una mejora de 55 puntos básicos frente al mismo periodo del año anterior.
La empresa atribuyó este desempeño a una gestión disciplinada del capital, mejoras en eficiencia operativa en todas las regionales y la ejecución del programa “De la Mina al Mercado” en Colombia.
Los ingresos acumulados fueron de $2,5 billones, mientras que el presidente de la compañía, Juan Esteban Calle, calificó los resultados como “muy satisfactorios en medio del complejo entorno” y reafirmó el “compromiso con clientes, accionistas y otros grupos de interés”.