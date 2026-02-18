¿Sabe si su candidato al Congreso tiene líos? Los 195 cuestionados por la Fundación Pares

La cooptación política por parte de candidaturas o estructuras cuestionadas representa un problema para la democracia, según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que elaboró un informe detallado para su análisis.
Investigados por temas judiciales, fiscales o disciplinarios, miembros de clanes políticos, cercanos a estructuras burocráticas o con otro tipo de ruidos. Esos fueron los perfiles que la Fundación Pares tuvo en cuenta para concluir que 195 de 3.144 candidaturas al Congreso tendrían algún cuestionamiento.