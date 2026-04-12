“Ahora Colombia está fuertemente impulsado por la autoconstrucción”: Carlos Horacio Yusty, CEO de Argos Latam

En medio de un proceso de transformación empresarial, Cementos Argos avanza en una redefinición estratégica que contempla la separación de sus operaciones en dos compañías independientes, con el objetivo de fortalecer su enfoque regional y potenciar su crecimiento en mercados clave.
Así lo explicó Carlos Horacio Yusty, CEO de Argos Latam, en entrevista con EL COLOMBIANO, al detallar la creación de Argos Latam, que agrupará los negocios en América Latina, y Argos Materials, enfocada en Estados Unidos, con el fin de optimizar la gestión y responder mejor a cada mercado.
Según Yusty, este proceso está respaldado por un firme compromiso con la eficiencia operativa y la rentabilidad.
De acuerdo con el directivo, la estrategia se apoya en eficiencia y rentabilidad, con sinergias a lo largo de la cadena de valor. Además, destacó oportunidades de recuperación en Colombia por la reactivación de la VIS y la infraestructura, así como una visión optimista frente a una eventual reapertura de Venezuela.
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