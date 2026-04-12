“Ahora Colombia está fuertemente impulsado por la autoconstrucción”: Carlos Horacio Yusty, CEO de Argos Latam

En medio de un proceso de transformación empresarial, Cementos Argos avanza en una redefinición estratégica que contempla la separación de sus operaciones en dos compañías independientes, con el objetivo de fortalecer su enfoque regional y potenciar su crecimiento en mercados clave. Así lo explicó Carlos Horacio Yusty, CEO de Argos Latam, en entrevista con EL COLOMBIANO, al detallar la creación de Argos Latam, que agrupará los negocios en América Latina, y Argos Materials, enfocada en Estados Unidos, con el fin de optimizar la gestión y responder mejor a cada mercado. Según Yusty, este proceso está respaldado por un firme compromiso con la eficiencia operativa y la rentabilidad. De acuerdo con el directivo, la estrategia se apoya en eficiencia y rentabilidad, con sinergias a lo largo de la cadena de valor. Además, destacó oportunidades de recuperación en Colombia por la reactivación de la VIS y la infraestructura, así como una visión optimista frente a una eventual reapertura de Venezuela. Lea también: “Soy muy optimista con el futuro de Colombia”: Juan Esteban Calle, nuevo presidente de Grupo Argos

¿Con qué mandato asume este rol en Cementos Argos?

“Más que un mandato específico, se trata de ejecutar una definición estratégica de la junta de Grupo Argos y Cementos Argos: separar las dos plataformas del negocio. Por un lado, Argos Latam, que concentra la operación en los 15 países donde estamos presentes, y por otro, Argos Materials, enfocada en el plan de expansión en agregados, que ya comenzó desde República Dominicana con exportaciones hacia Estados Unidos”.

¿Pero a futuro usted solo responderá por el negocio cementero en América Latina?

“Sí. Esta separación tiene pleno sentido. En mi caso, me enfoco en Argos Latam, que es donde se originó la compañía hace 92 años y donde contamos con capacidades relevantes en cemento, concreto y una posición en agregados. Vemos una gran oportunidad para hacer más eficientes, estandarizar y rentabilizar nuestras operaciones en todas las geografías, al tiempo que impulsamos el crecimiento. Tenemos una propuesta de valor diferencial en los mercados donde operamos. En Colombia, ‘Luz Verde’ es una oferta claramente distinta frente a otras compañías del sector, basada en la creación de valor conjunto con nuestros clientes. Además, implementamos el programa ‘De la mina al mercado’, que busca integrar toda la cadena de valor y expandiremos a las 15 geografías. El mandato es construir sobre lo que la compañía ha desarrollado durante más de nueve décadas, desde su fundación por Jorge Arango Carrasquilla, fortaleciendo operaciones ya sólidas para hacerlas más eficientes y rentables, y promover el crecimiento en una región con altas necesidades de vivienda e infraestructura”. Lea más: Grupo Argos redefine su cúpula directiva y acelera la separación de Cementos Argos para impulsar valor a accionistas

¿Cómo avanzará el proceso de separación de las unidades de negocio dentro de Cementos Argos?

“Actualmente, todo continúa bajo sombrilla de Cementos Argos, pero se evalúan alternativas como una escisión u otra figura jurídica, que aún no está definida. Hemos establecido un plazo de dos años para estructurar y ejecutar este proceso, que debería dar como resultado dos compañías independientes: Argos Materials, que ya existe como subsidiaria, y Argos Latam”.

¿Quién definirá eso?

“La definición de la figura jurídica se realizará en conjunto con las áreas transversales, Grupo Argos y la junta directiva. Se deberá determinar cómo se distribuirán los activos que hoy pertenecen a Cementos Argos. En este punto, aún no está claro qué activos quedarán bajo Argos Materials, especialmente considerando que existe una caja relevante por la desinversión en Estados Unidos. Será la junta directiva la encargada de decidir la mejor asignación de esos recursos, en función de las oportunidades de inversión y crecimiento tanto en Argos Materials como en Argos Latam, o en otras opciones. Por ahora, no se ha definido qué porcentaje de activos o recursos quedará en cada compañía. La expectativa es que en los próximos dos años se tome esa decisión y se concrete la separación”.

¿Cómo inició el mercado en 2026, con la caída en vivienda y la desaceleración en infraestructura?

“El mercado inició el año con crecimiento. En los dos primeros meses, que corresponden a las cifras disponibles, se observó un aumento cercano al 5%, impulsado principalmente por el segmento masivo o retail, especialmente la venta de cemento en bulto a través de ferreterías, que muestra crecimientos cercanos a dos dígitos. En contraste, la construcción de vivienda formal, la infraestructura y las obras civiles presentan un comportamiento prácticamente plano frente al año anterior. La dinámica positiva proviene del segmento masivo, que en Colombia está fuertemente impulsado por la autoconstrucción. Esto refleja que los hogares están desarrollando proyectos pequeños de mejoramiento, y esa demanda se canaliza principalmente a través de ferreterías. Es en ese segmento donde hoy se concentra el crecimiento del mercado”.

¿Qué esperar para el sector a partir del 8 de agosto con el cambio de gobierno?

“Si se da un nuevo gobierno que retome y reencauce las políticas de vivienda, especialmente en la construcción de vivienda formal con subsidios, podría activarse una demanda represada importante. Este segmento, en particular el de vivienda de interés social, ha venido cayendo, lo que ha generado una necesidad acumulada que podría traducirse en un repunte significativo si se restablecen programas similares a los del pasado. En infraestructura también hay oportunidades, especialmente desde el gobierno nacional. Aunque ha habido ejecución a nivel de gobernaciones y alcaldías, la infraestructura impulsada por el gobierno ha sido limitada. Entidades como la ANI y el Invías han tenido una baja asignación y ejecución de proyectos en los últimos años. Sin embargo, es importante considerar que los efectos de una reactivación en infraestructura no serían inmediatos. Por los tiempos de estructuración, adjudicación y arranque de obras, el impacto se vería más hacia finales de 2027. Aun así, existe una demanda acumulada que podría traducirse en una ejecución relevante si se retoman los proyectos”. Conozca también: Argos transformará su negocio de cemento en Colombia con millonaria inversión en inteligencia artificial

De cara al próximo gobierno, ¿dónde deberían centrarse los estímulos para reactivar sector constructor e infraestructura?

“Lo que pedimos los empresarios es estabilidad en las condiciones con las que se participa en el sector. En el caso de la construcción, los programas de subsidios a la vivienda de interés social son fundamentales para dinamizar la demanda. Es importante entender que estos subsidios no benefician principalmente a los constructores, sino que permiten a las familias completar los recursos necesarios para acceder a una vivienda digna. Estos programas tienen un alto impacto social y movilizan la actividad económica. Lo mismo ocurre con las concesiones en infraestructura: donde llegan, impulsan el desarrollo. Las vías permiten reducir costos logísticos y facilitan que más personas lleven sus productos a los mercados de manera eficiente. En general, lo que se requiere son reglas claras. Con condiciones estables, los recursos aparecen: en vivienda, por parte de quienes necesitan una solución habitacional, y en infraestructura, por parte de inversionistas dispuestos a financiar y desarrollar proyectos concesionados”.

¿Qué inversiones tiene la compañía previstas para este año?

“A nivel de Argos Latam proyectamos inversiones cercanas a los 100 millones de dólares. En Colombia, como ya lo hemos anunciado, estimamos alrededor de 50 millones de dólares en Capex, con un enfoque claro en eficiencia operativa. La compañía continúa priorizando iniciativas que impacten directamente el servicio al cliente, un eje fundamental de nuestra estrategia. Estas inversiones incluyen modernización de flotas de concreto, tanto mixers como bombas, así como mejoras al interior de las plantas para aumentar su confiabilidad”.

¿Qué representa hoy Venezuela para Cementos Argos?