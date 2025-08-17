“Buscamos cuidar el centavo y sacarle el jugo a las inversiones”: presidente del Grupo Éxito

Apenas año y medio después de tomar las riendas del Grupo Éxito, el conglomerado salvadoreño Grupo Calleja saca pecho por lo que está logrando. Entre enero y junio de 2025 las ganancias de la compañía de origen paisa alcanzaron $240.012 millones, es decir, fue el mejor semestre de la última década.
Llama la atención cómo, en un período tan corto, se revirtió la tendencia de pérdidas que venía afectando al Éxito, que hoy emplea a 30.000 personas.
La receta salvadoreña para lograrlo tiene varios componentes, entre ellos, volver a las raíces de un negocio familiar, bajar los costos de toda la organización y transformar a Carulla en una marca más cercana para todo el público.
Así se lo cuenta Carlos Calleja, presidente de Grupo Éxito, a EL COLOMBIANO. En esta entrevista habla del cambio cultural que ha venido implementando en la organización, su visión de cómo es hacer negocios en el país y hasta recuerda su paso en el mundo político, donde compitió con Nayib Bukele en 2018.