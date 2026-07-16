Comercio paisa remata camisetas de Colombia desde $10.000 tras quedarse con bodegas llenas

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 no solo apagó la ilusión de millones de aficionados, también dejó un fuerte impacto sobre el comercio de artículos deportivos. A pocos días de la final entre la vigente campeona Argentina y la selección de España, la llamada ‘fiebre amarilla’ perdió fuerza y cientos de comerciantes del Centro de Medellín ahora intentan salir de grandes inventarios que compraron apostando a una mejor actuación del equipo nacional.
En algunos establecimientos, la demanda de camisetas de la Selección cayó entre 70% y 100%, mientras que los precios se redujeron hasta en un 70% para tratar de recuperar parte de la inversión realizada antes de la eliminación.
La expectativa durante las primeras semanas del campeonato era completamente distinta. Colombia sorprendió en la fase de grupos al quedarse con el primer lugar de su zona por encima de una Portugal liderada por Cristiano Ronaldo, resultado que elevó el entusiasmo de los aficionados y disparó las ventas de productos oficiales y réplicas.