x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Falleció Camilo Restrepo, directivo de la Federación Nacional de Cafeteros

Camilo Restrepo Osorio dedicó 40 años de su vida al servicio de las familias campesinas en Valle del Cauca.

  • Falleció en Tuluá, Valle del Cauca, Camilo Restrepo Osorio, directivo de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). FOTO: Federación Nacional de Cafeteros
    Falleció en Tuluá, Valle del Cauca, Camilo Restrepo Osorio, directivo de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). FOTO: Federación Nacional de Cafeteros
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 10 horas
bookmark

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) lamenta profundamente el fallecimiento del señor Camilo Restrepo Osorio, integrante del comité directivo, quien durante 40 años dedicó su vida al gremio cafetero en Colombia.

El deceso se produjo este martes durante un evento del proyecto Valle Café, en la Casa de Retiro La Umbría, municipio de Tuluá, Valle del Cauca, poco después de que Restrepo concluyera una presentación y sufriera un infarto fulminante. Los paramédicos llegaron al lugar para auxiliar al directivo y trasladarlo a un centro médico, pero este último ya no presentaba signos vitales.

Lea también: Precio del café arábica roza los US$4 por libra, mientras Colombia reportó récord en exportaciones

Desde la FNC enviaron sentidas condolencias a familiares, amigos y a las 1.800 familias campesinas del municipio de Sevilla por las que Restrepo trabajó incansablemente.

“El Comité Directivo, el gerente general Germán Bahamón y los colaboradores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, lamentan profundamente el fallecimiento del doctor Camilo Restrepo Osorio, representante por el departamento del Valle del Cauca al Comité Directivo y Nacional de Cafeteros y quien por más de 40 años dedicó su vida al gremio. Acompañamos a su familia en este difícil momento y les enviamos nuestras más sinceras condolencias”, se lee en un post de X.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se unió a las muestras de apoyo a la población y a quienes conocían al señor Camilo Restrepo.

“Hoy el corazón se me arruga. En medio de un acto público que compartíamos con Camilo Restrepo en Tuluá se dio su triste e inesperada partida. Él, como representante del Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, me habló de la dignidad que merece el gremio y de su sueño de ver una pepa de café en el video del himno del Valle, como símbolo del amor profundo que sentía por nuestra tierra” , escribió en su cuenta de X

Y añadió la gobernadora: “Lamento su partida, pero me queda la promesa de trabajar por ese deseo, porque hasta el último instante nos enseñó lo que significa amar al Valle con el alma. A su familia, gremio y seres queridos, toda mi solidaridad y fortaleza en este difícil momento”.

El gremio cafetero exaltó la trayectoria y el compromiso de Restrepo Osorio, cuyo legado estuvo marcado por su labor en pro del fortalecimiento del cultivo de café en Colombia.

Siga leyendo: El Líbano, Tolima, se lució con la III Feria Internacional de Café

Temas recomendados

Economía
Empresas
Federación Nacional de Cafeteros
Familia
Muerte
Enfermedad
Café
Cafeteros
fallecimiento
Corazón
Colombia
Valle del Cauca
Dilian Francisca Toro
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida