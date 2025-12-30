¿Cuántas quebradas y ecosistemas estratégicos se protegieron en Medellín en 2025?

Equipos ambientales y guardaquebradas de Medellín avanzan en la tarea de recuperación y labores de mantenimiento de cauces, cuencas abastecedoras, cerros tutelares y reservas naturales, que buscan preservar los recursos hídricos, la biodiversidad y la infraestructura verde de la ciudad.

De acuerdo con el reporte entregado por la Administración Distrital, durante 2025, se hicieron intervenciones en 104 puntos críticos en afluentes, que equivalen a 4.256 metros. De esta forma, se retiraron 10.916 metros cúbicos de sedimentos y otros 2.155 de residuos.

Para garantizar la protección de las quebradas, la alcaldía y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) también se articularon por medio de un convenio de alrededor de $60.000 millones. El compromiso es ejecutar 21 proyectos y asegurar el mantenimiento de 197 puntos prioritarios en toda la ciudad.

Lea: Nuevos muros de contención y mejor manejo de aguas, entre las obras de estabilización en zonas de alto riesgo de Medellín

Entre las acciones que destaca la administración distrital para este año están la limpieza de mil puntos críticos en 59 quebradas y el mejoramiento de 134.647 metros cuadrados en zonas de retiro. Además, 26.272 personas fueron sensibilizadas para promover la responsabilidad en la protección de los afluentes con comportamientos como la disposición adecuada de las basuras.

Otra de las labores ambientales fue la elaboración de más de 100 fichas de especies amenazadas en la ciudad, lo que se suma al monitoreo de cerros tutelares y corredores verdes, para identificar factores de riesgo. Además, se restauraron 2.2 hectáreas en cerros tutelares y se hizo mantenimiento de 57.000 metros lineales de senderos, así como investigación científica asociada a la biodiversidad.

También le puede interesar: La historia de las cuatro mansiones que anticiparon la prometida segunda edad dorada de Prado, en Medellín

“Estos resultados reflejan un compromiso real con la protección del agua y la biodiversidad. Estamos recuperando quebradas, fortaleciendo nuestros ecosistemas y trabajando con las comunidades para que Medellín siga avanzando hacia un modelo ambiental sostenible y responsable”, señaló el Sergio Orozco, subsecretario de Recursos Naturales.

El funcionario dijo que también hay avances en el Plan de Renaturalización, el cual incluye corredores verdes, ecoparques de quebradas y restauración forestal en distintos puntos de la ciudad. Hasta la fecha, se han adquirido 114 predios que suman 3.112 hectáreas en zonas estratégicas de los corregimientos; 106 de ellas se han comprado en el último año, de las cuales se han reforestado 15 que se encontraban en pastos al momento de la adquisición.

Entre las medidas de preservación ambiental se cuentan, además, 73 acuerdos para proteger 1.003 hectáreas, por medio del programa Pago por Servicios Ambientales Hídricos, con una inversión de $7.604 millones; y el avance del 50 % en la actualización del protocolo de la red hídrica.