Inversión en Colombia se desplomó a su nivel más bajo en los últimos 20 años

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó los datos más recientes del Producto Interno Bruto (PIB), que evidencian una desaceleración frente a las expectativas del mercado. Según las cifras oficiales, la economía colombiana creció 2,3% en el cuarto trimestre de 2025 y 2,6% en el total del año, mientras que la inversión está en su punto más bajo en las últimas dos décadas. El resultado estuvo por debajo de las proyecciones. Luis Fernando Mejía, CEO de la consultora Lumen, señaló que "el crecimiento económico de Colombia sorprendió a la baja". Para el analista, el dato más preocupante fue la inversión. En precios constantes, la formación bruta de capital fue de $28,8 billones y completó seis meses en terreno negativo. Desde la óptica de la formación bruta de capital fijo, la inversión entró en terreno negativo en el cuarto trimestre de 2025, con una variación de -2,9%, luego de haberse mantenido en niveles positivos entre enero y septiembre del mismo año.

Desde el enfoque del gasto, la formación bruta de capital registró una variación anual de 2,1% entre 2024 y 2025 y aportó 0,3 puntos porcentuales a la variación anual del PIB. En tanto, la formación bruta de capital fijo creció 1,3% en el último año.

La inversión cayó a 16% del PIB, su menor nivel en dos décadas

El retroceso del cuarto trimestre llevó la tasa de inversión a su nivel más bajo como proporción del PIB en 20 años: 16%. Luis Fernando Mejía advirtió que “si el país no logra elevar su tasa de inversión por encima del 20% del PIB, seguirá atrapado en una senda de crecimiento inferior al 3% anual, un ritmo insuficiente para cerrar brechas sociales y sostener un proceso robusto de desarrollo económico”. En la misma línea, el presidente de Anif, José Ignacio López, manifestó su preocupación por el actual nivel de inversión en Colombia y advirtió sobre la necesidad de replantear el modelo de crecimiento económico del país. Según explicó, la distribución del ingreso evidencia un desbalance en las prioridades fiscales. “De cada 100 pesos de ingreso, estamos dedicando 17 para gasto del Gobierno y 16 para invertir en el futuro del país”, señaló, al subrayar que la inversión debería ocupar un lugar central en la estrategia de desarrollo.

En ese sentido, el dirigente gremial insistió en que es "urgente" un relevo en el modelo de crecimiento actual, con un enfoque decidido en la inversión. A su juicio, esto requiere fortalecer la seguridad, avanzar hacia una regulación más amigable para el sector productivo y mantener una política de austeridad fiscal que contribuya a recuperar la confianza y dinamizar la actividad económica.

Vivienda y construcción, entre los sectores más golpeados

Al desagregar por componentes, las inversiones en vivienda cayeron 2,6%, mientras que en otros edificios y estructuras se redujeron 1,6%. En contraste, la inversión en maquinaria y equipo creció 0,5%, aunque el avance fue menor frente al incremento de 3,5% registrado en 2024. El balance final deja un panorama mixto para la economía colombiana en 2025: si bien el PIB mantuvo un crecimiento positivo, la caída de la inversión en el último tramo del año y su bajo peso dentro del producto plantean desafíos relevantes para la expansión económica en los próximos años.

