Colombia produjo 14,7 millones de sacos en el último año cafetero, pero se avecina una reducción: ¿de cuánto?

La caficultura colombiana cerró agosto con cifras en verde. Según la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), la producción del mes alcanzó 1,24 millones de sacos de 60 kg, lo que representó un crecimiento del 19% frente a agosto de 2024.
El gerente general de la FNC, Germán Bahamón, explicó que este comportamiento se debe a un “ciclo productivo desplazado”, generado por las lluvias persistentes del primer semestre que movieron la cosecha hacia el inicio del segundo.
Con este resultado, el acumulado de los últimos 12 meses (septiembre 2024 – agosto 2025) ascendió a 14,79 millones de sacos, un aumento del 18% frente al periodo anterior, cuando se registraron 12,53 millones.
En lo corrido del año (enero – agosto 2025), la producción suma 8,83 millones de sacos, creciendo un 10% interanual.