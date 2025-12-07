x

Petro dice que acusará a ‘Iván Mordisco’ ante la Corte Penal Internacional tras ataque en el Cauca

El anuncio lo hizo tras la explosión de una moto bomba en el municipio de Balboa, Cauca, que dejó 15 heridos. Las autoridades le atribuyen la acción violenta a un frente de las disidencias de ‘Mordisco’.

  • De acuerdo con las autoridades, ‘Iván Mordisco’ huye por la Amazonía colombiana. FOTO: Archivo
Agencia AFP
hace 6 horas
bookmark

El presidente Gustavo Petro aseguró este domingo tener “lista” una acusación contra ‘Iván Mordisco’, cabecilla del denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, ante la Corte Penal Internacional (CPI), que juzga crímenes de guerra, tras un nuevo ataque en el departamento del Cauca que dejó al menos 15 heridos.

Las autoridades colombianas atribuyen el ataque con una moto bomba en el municipio de Balboa, a un frente de las disidencias liderada por ‘Mordisco’.

Lea aquí: Iván Mordisco reapareció con amenazas al Gobierno, a periodistas y al proceso electoral de 2026

El jefe guerrillero mantuvo durante un año diálogos de paz con el gobierno Petro, pero abandonó la mesa de negociaciones en 2024 y desde entonces aumentó su presión violenta contra la Fuerza Pública y la población civil. Hoy huye por la Amazonía, de acuerdo con las autoridades.

“Está lista la acusación a Iván Mordisco para ser juzgado en la Corte Penal Internacional” de La Haya, anunció el mandatario. “Ampliaremos esta acusación a los jefes de los frentes de Iván Mordisco en el Cauca”, agregó.

Este sábado, una motocicleta cargada con explosivos estalló frente a la sede del Comité de Cafeteros en Balboa, Cauca, y dejó al menos 15 heridos, según dijo el gobernador Octavio Guzmán.

Al menos siete de ellos son civiles, víctimas de un acto de “terrorismo”, aseguró Petro el domingo en la red social X.

Cauca, una región plagada de narcocultivos, es uno de los principales bastiones de Mordisco. Especialmente en sus zonas rurales, los ataques con explosivos se han vuelto rutinarios.

Siga leyendo: Miguel Ayala contó cómo fueron sus días en cautiverio: “No podíamos dormir con miedo a que nos hicieran algo”

Desde su llegada al poder en 2022, Petro inició acercamientos de paz con todos los grupos armados con miras a desactivar un conflicto interno de medio siglo. Pero, a ocho meses de culminar su presidencia, los diálogos tienen mínimos avances y la violencia de las estructuras ilegales recrudece.

El camino a las elecciones de 2026 está marcado por el asesinato en Bogotá del senador opositor y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que falleció en agosto tras dos meses internado en un hospital.

Petro está enfrentado con su homólogo estadounidense Donald Trump, que le impuso severas sanciones económicas y retiró a Colombia de su lista de aliados en la lucha antinarco, al considerar insuficientes los esfuerzos en ese sentido del país sudamericano.

Desde septiembre, Estados Unidos lleva a cabo ataques en el Pacífico y en el Mar Caribe contra barcos que supuestamente transportaban droga, causando la muerte de más de 80 personas.

Colombia es el país que produce más cocaína en el mundo. Petro asegura que bajo su gobierno se han hecho incautaciones récord de la droga.

Le puede interesar: Los votos que sacó el Pacto en 2022 en zonas con presencia de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’

Temas recomendados

Conflicto armado
Grupos armados ilegales
Orden público
Violencia
Corte Penal Internacional
Disidencias de Farc
Disidencias de Iván Mordisco
Estado Mayor Central
Motobomba
ataques
Colombia
Gustavo Petro
Iván Mordisco
